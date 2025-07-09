Вакцинація дівчаток проти ВПЛ в Україні: уряд законтрактував препарат

З 2026 року в Україні стартує безкоштовна вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат 12 – 13 років – вперше це стане частиною державного Календаря щеплень.

Днями державна компанія "Медичні закупівлі України" підписала контракт на постачання 9-валентної вакцини, яка забезпечує захист від найбільш небезпечних штамів ВПЛ, пише 24 Канал з посилання на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

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Вакцинації проти ВПЛ в Україні

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме типи вірусу 16 і 18 відповідають майже за 70% випадків раку шийки матки. 9-валентна вакцина захищає одразу від 9 типів ВПЛ, з яких сім – високого онкогенного ризику.

Світовий досвід доводить: у 75 країнах вже діє безоплатна однодозова вакцинація для дівчат, а загалом щеплення проти ВПЛ входить до національних програм у 149 країнах світу.

МОЗ акцентує: впровадження профілактичної вакцинації має кілька ключових переваг:

Україна адаптує власний календар щеплень до міжнародних стандартів; Це дозволяє суттєво знизити рівень раку шийки матки та інших захворювань, пов’язаних із ВПЛ; Максимальна ефективність вакцини досягається, якщо її вводити до початку статевого життя, тобто до імовірного контакту з вірусом.

Перші партії вакцини очікуються наприкінці 2025 року. Закупівля здійснена за спеціальним механізмом керованого доступу – завдяки цьому Україна отримує якісні препарати за найкращою ціною шляхом прямих переговорів із виробником.

Наразі вакцинація проти ВПЛ в Україні рекомендована, а не обов’язкова: охочі можуть придбати вакцину самостійно. У ряді міст і громад (зокрема, у Львові, Луцьку, Ковелі, Одесі, Житомирі, Полтаві та Києві) місцеві бюджети вже покривають такі щеплення для дітей.

Що таке ВПЛ і чому це важливо знати

Вірус папіломи людини – це група з приблизно 200 різних штамів, які передаються переважно статевим шляхом і уражають шкіру та слизові оболонки як у жінок, так і у чоловіків. За статистикою, протягом життя інфікується щонайменше 75% людей, найчастіше у віці 20 – 25 років.

Цікаво, що у 90% випадків імунітет самостійно пригнічує ВПЛ протягом двох років після зараження. Однак у частини людей вірус стає причиною розвитку небезпечних онкологічних захворювань – не лише шийки матки, а й статевого члена, аноректальної ділянки та горла.

Особливо підступними вважаються типи 16 і 18 – саме вони найчастіше провокують злоякісні процеси. Важливий нюанс: ВПЛ – єдиний вірус, який не проникає у кров, тому не викликає запалення, а імунна система “не помічає” загрози й не формує природного захисту.

Запровадження безоплатної вакцинації проти ВПЛ – це важливий крок у напрямку профілактики онкологічних хвороб та турботи про здоров’я нації. Чим раніше діти отримають захист, тим менше шансів у вірусу нашкодити у майбутньому.