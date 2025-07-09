Вакцинация девочек против ВПЧ в Украине: правительство законтрактовало препарат

С 2026 года в Украине стартует бесплатная вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девушек 12 –13 лет –впервые это станет частью государственного Календаря прививок.

На днях государственная компания "Медицинские закупки Украины" подписала контракт на поставку 9-валентной вакцины, которая обеспечивает защиту от наиболее опасных штаммов ВПЧ, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

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Вакцинации против ВПЧ в Украине

По информации Всемирной организации здравоохранения, именно типы вируса 16 и 18 отвечают почти за 70% случаев рака шейки матки. 9-валентная вакцина защищает сразу от 9 типов ВПЧ, из которых семь – высокого онкогенного риска.

Мировой опыт доказывает: в 75 странах уже действует бесплатная однодозовая вакцинация для девушек, а в целом прививки против ВПЧ входит в национальные программы в 149 странах мира.

Минздрав акцентирует: внедрение профилактической вакцинации имеет несколько ключевых преимуществ:

Украина адаптирует собственный календарь прививок к международным стандартам; Это позволяет существенно снизить уровень рака шейки матки и других заболеваний, связанных с ВПЧ; Максимальная эффективность вакцины достигается, если ее вводить до начала половой жизни, то есть до вероятного контакта с вирусом.

Первые партии вакцины ожидаются в конце 2025 года. Закупка осуществлена по специальному механизму управляемого доступа – благодаря этому Украина получает качественные препараты по лучшей цене путем прямых переговоров с производителем.

Сейчас вакцинация против ВПЧ в Украине рекомендована, а не обязательна: желающие могут приобрести вакцину самостоятельно. В ряде городов и общин (в частности, во Львове, Луцке, Ковеле, Одессе, Житомире, Полтаве и Киеве) местные бюджеты уже покрывают такие прививки для детей.

Что такое ВПЧ и почему это важно знать

Вирус папилломы человека – это группа из примерно 200 различных штаммов, которые передаются преимущественно половым путем и поражают кожу и слизистые оболочки как у женщин, так и у мужчин. По статистике, в течение жизни инфицируется не менее 75% людей, чаще всего в возрасте 20 – 25 лет.

Интересно, что в 90% случаев иммунитет самостоятельно подавляет ВПЧ в течение двух лет после заражения. Однако у части людей вирус становится причиной развития опасных онкологических заболеваний – не только шейки матки, но и полового члена, аноректальной области и горла.

Особенно коварными считаются типы 16 и 18 – именно они чаще всего провоцируют злокачественные процессы. Важный нюанс: ВПЧ – единственный вирус, который не проникает в кровь, поэтому не вызывает воспаление, а иммунная система “не замечает” угрозы и не формирует естественной защиты.

Введение бесплатной вакцинации против ВПЧ – это важный шаг в направлении профилактики онкологических болезней и заботы о здоровье нации. Чем раньше дети получат защиту, тем меньше шансов у вируса навредить в будущем.