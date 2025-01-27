Вакцина, яка запобігає раку: інтерв'ю з Катериною Булавіновою про ВПЛ і вакцинацію в Україні

Щороку в Україні близько 3 тисяч жінок чують діагноз "рак шийки матки", і майже половина з них помирає. Водночас у світі вже понад десятиліття існує вакцина, яка здатна запобігти розвитку цього та інших видів раку, спричинених вірусом папіломи людини (ВПЛ).

У 2026 році Україна вперше включить щеплення від ВПЛ до національного календаря вакцинації – і це може стати справжнім проривом у профілактиці онкологічних захворювань. Про те, як саме працює вакцина, для кого вона буде доступна безкоштовно та чому варто встигнути зробити щеплення до початку статевого життя – 24 Канал поговорив з медичною експерткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

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Про захист і ефективність вакцинації

Як саме вакцина від ВПЛ захищає від розвитку раку? І які типи раку найчастіше пов'язані з ВПЛ?

Вакцина від ВПЛ – одна з двох вакцин, яку ми буквально можемо називати "антираковою". Друга – вакцина від вірусу гепатиту В, бо на його фоні може розвиватися рак печінки. Щодо ВПЛ, то деякі його штами можуть викликати кілька видів раку, але найбільше нас турбує рак шийки матки – в Україні це дуже гостра тема.

Лікувати рак складно, особливо в пізніх стадіях, тому сам факт, що ми маємо вакцину, яка запобігає деякі види раку, – надихаючий. Можливо, колись таких вакцин стане ще більше.

Чи є сенс вакцинуватися, якщо людина вже мала контакт із ВПЛ?

Так, є. Найефективніше – до початку статевого життя, бо тоді організм ще не стикався з вірусом. Але навіть якщо вже був контакт, вакцинація може захистити від інших штамів. Ніякої шкоди від цього не буде.

А якщо організм сам поборов певний штам, чи продовжить вакцинація захищати від нього?

Так, бо природний імунітет може бути недостатньо сильним або короткотривалим. Вакцина допомагає закріпити захист.

Чи здатна вакцина вплинути на вже наявні штами в організмі?

Вона не лікує наявний вірус, але може зменшити ризики, пов’язані з його наслідками. Важливо: навіть якщо вірус вже є, вакцинація може допомогти організму краще його контролювати.

Про вакцинацію для дітей і дорослих

Що варто знати про вакцинацію проти ВПЛ для дівчат і хлопців?

Найбільш ефективною ця вакцина є до початку статевого життя. Тому в більшості країн її вводять у віці 9–14 років. Зараз в Україні її поки що можна отримати за власний кошт.. У світі практика різна – десь безоплатно вакцинують лише дівчат, десь – і дівчат, і хлопців.

Який вік вважається оптимальним для вакцинації?

Найефективніше – до початку статевого життя. У деяких країнах вакцинують з 9 років. Із 2026 року, в Україні у межах календаря щеплень від ВПЛ планують вакцинувати дівчат-підлітків орієнтовно з 12 років.

А якщо людині вже 25–30 років? Є сенс вакцинуватись?

Так, сенс є. Навіть у дорослому віці вакцинація може дати захист від штамів, з якими людина ще не мала контакту.

Чи є відмінності в дозуванні або ефективності для жінок і чоловіків?

Загалом вакцина однакова, але в різних країнах і програмах можуть бути різні підходи щодо пріоритетних груп. Наприклад, в Україні з 2026 року вакцинація безкоштовною буде лише для дівчат.

Про ситуацію в Україні

Коли в Україні вакцина від ВПЛ стане доступною безкоштовно?

Наразі – у 2025 році – вакцинація в Україні відбувається за власний кошт: у приватних клініках або через аптеки. Інколи вакцину від ВПЛ надають як гуманітарну допомогу або закуповують в рамках локальних міських програм – наприклад, у Києві, Дніпрі чи Одесі. Поцікавтеся, чи є подібна програма у вашому місті.

Чи є вже державна програма вакцинації?

З 2026 року вакцина проти ВПЛ буде офіційно включена до календаря щеплень. Безкоштовно її зможуть отримати дівчата певного віку (ймовірно, з 12 років). Для хлопців та дорослих вона залишатиметься платною.

Які вакцини зареєстровані в Україні та наскільки вони ефективні?

Зараз в Україні зареєстровані вакцини Cervarix від двох найбільш онкогенних штамів вірусу папіломи людини і два типи вакцини Gardasil – від чотирьох та від дев'яти штамів. Вони різняться кількістю штамів, проти яких захищають, але всі мають високу ефективність. Ми поки що не знаємо, яку саме будуть закуповувати у рамках державної програми у 2026 році.

Про міфи та страхи про вакцинацію

Чи безпечно вакцинуватись проти ВПЛ. Які можливі ризики, протипокази, побічні реакції?

За даними ВООЗ, з 2006 року у світі було розподілено понад 500 мільйонів доз вакцин проти ВПЛ. Жодне з досліджень, яке охопили кілька мільйонів людей, не виявило побічних ефектів від вакцини.

Вакцинація проти ВПЛ має дуже мало протипоказань. Єдине абсолютне протипоказання – анафілактична реакція на попередню дозу цієї ж вакцини (вкрай рідкісний випадок).

Як реакція на вакцинацію може виникнути біль, припухлість, почервоніння в місці ін’єкції, це нормально. Рідко – може піднятися температура.

Залежно від вакцини, наразі в Україні використовують дво- або тридозну схему введення, відповідно до інструкції вакцини. За календарем щеплення з 2026 року в Україні, найімовірніше, вводитимуть одну дозу.

Що б ви сказали тим, хто досі сумнівається, чи варто вакцинуватися?

Подумайте про це так: це вакцина, яка може запобігти раку. Це не фантастика, не обіцянка в майбутньому – це вже реальність. І якщо ви маєте можливість захистити себе чи свою дитину – варто цим скористатися.