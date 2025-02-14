Пухлина проросла аж у серце: у Львові провели унікальну операцію

У Львівській обласній клінічній лікарні судинні хірурги провели складну та рідкісну операцію з видалення пухлини нирки, яка утворила 22-сантиметровий тромб і сягнула серця. Випадки таких пухлинних тромбів зустрічаються вкрай рідко.

У світовій медичній практиці зафіксовано лише 300 успішних операцій подібного типу. Деталі унікальної операції розповів ZAXID.NET, інформує 24 Канал.

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До втручання готувалися дві команди спеціалістів – судинні хірурги та кардіохірурги. Судинну бригаду очолив професор Ігор Кобза, який уже мав 24 подібні операції у своїй практиці. До нього приєдналися судинні хірурги Тарас Кобза, Василь Пелех, курсант Юрій Ушеков та анестезіолог Орест Жук. Команду кардіохірургів очолила Софія Вишинська.

Неочікувано легший перебіг операції

Очікувалося, що для повного видалення пухлинного тромбу доведеться розкривати і черевну, і грудну порожнини, а пацієнтку підключати до апарата штучного кровообігу. Однак судинні хірурги впоралися без розкриття грудної клітки – пухлина не приросла до стінок вени, а метастази не зачепили печінку. Це значно полегшило операцію і зробило її менш травматичною.

Тригодинна операція завершилася успішно

Попри всі ризики, операція тривала лише три години і пройшла без ускладнень. Уже через тиждень пацієнтку виписали з лікарні – вона самостійно ходить і добре почувається.