В Україні запровадять новий календар щеплень: які вакцини додадуть

Міністерство охорони здоровʼя планує із 2026 року внести зміни в Національний календар профілактичних щеплень. Планують ввести нову вакцину проти вірусу папіломи людини та

Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає 24 Канал. Він зазначив, що зміни в Національному календарі профілактичних щеплень допоможуть захистити Українців від багатьох захворювань.

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Які зміни передбачає новий Національний календар профілактичних щеплень

Вірус папіломи людини

Ігор Кузін "Ключовою зміною планується впровадити новий антиген – це вакцина проти вірусу папіломи людини. І дійсно, це є для України проривом, тому що ми використовували цю вакцину виключно на комерційній основі, а попит насправді на неї є достатньо широкий."

Вакцина дозволяє захищати дітей, а потім уже дорослих людей від тих типів раку, які викликаються саме онкогенними штамами вірусу папіломи людини.

Вакцинацію проти папіломавірусної інфекції пропонується проводити дівчатам у віці від 12 років до 13 років 11 місяців 29 днів, починаючи з 1 січня 2026 року, одноразово.

Застосування комбінованих вакцин

За словами головного санітарного лікаря, також передбачається впровадження мультикомпонентних вакцин. Коли лікарі застосовують під час однієї ін'єкції декілька видів антигенів. Це робиться для спрощення самого процесу вакцинації, для зменшення кількості візитів, зменшення навантаження і стресу для самої дитини.

Зміни схеми вакцинації

Були відкореговані відповідні схеми вакцинації проти туберкульозу, проти гепатиту В, проти кору, паротиту та краснухи. І також запропоновано оновити розділ, який стосувався особливостей вакцинації, що проводиться під час особливих станів.