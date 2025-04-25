Ігрова залежність: скільки в Україні лудоманів

Згідно з даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), станом на початок березня до Реєстру лудоманів внесено майже 13 тисяч осіб. За рік кількість людей у реєстрі збільшилася утричі.

Також було виключено близько 1,5 тисячі осіб через завершення строку обмеження. Щомісячно до реєстру додавалося в середньому 780 нових записів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Опендатабот".

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Скільки в Україні людей з ігровою залежністю

На сьогодні в Україні у реєстрі налічується 12 807 осіб, що у три рази більше за показники минулого року. Упродовж минулого року до реєстру внесли 9 389 нових людей.

Загалом з моменту створення реєстру тут зареєстрували 14 979 осіб, з яких вже виключили 2 172. Більшість – 99% – зробили добровільне звернення, подаючи заяву про самообмеження для контролю участі в азартних іграх на період від 6 місяців до 3 років. Лише 1% випадків – це обмеження за рішенням КРАІЛ, з них 140 ухвалені торік, а за рішенням суду поки що – жодного.

Подати заяву про самообмеження справді легше, ніж подати у реєстр третю особу. До того ж зростає рівень обізнаності людей про таку можливість. Відповідно, зростає кількість людей у реєстрі. Тож наша мета – дати людям максимально зручний інструмент для самообмеження та сприяти його використанню,

– зазначив очільник агентства "ПлейСіті" Геннадій Новіков

Нагадаємо, що у цьому році Кабінет міністрів ліквідував КРАІЛ і створив нову державноу агенцію "ПлейСіті", відповідальну за регулювання азартної галузі та ведення Реєстру лудоманів.

Варто враховувати, що офіційна статистика щодо ігрової залежності в Україні є неповною, а дані реєстру не відображають всю реальність, зокрема онлайн-казино.

Геннадій Новіков вважає, що реєстр виконує свою функцію, консолідує інформацію для ідентифікації осіб із обмеженим доступом до азартних ігор, щоб оператори могли перевірити і запобігти участі. Водночас він додає, що цей реєстр ще перебуває у стадії тестування й потребує додаткового функціоналу для зручності користувачів та ринку.