Игровая зависимость: сколько в Украине лудоманов

Согласно данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), по состоянию на начало марта в Реестр лудоманов внесено почти 13 тысяч человек. За год количество людей в реестре увеличилось в три раза.

Также было исключено около 1,5 тысячи человек из-за завершения срока ограничения. Ежемесячно в реестр добавлялось в среднем 780 новых записей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Опендатабот".

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Сколько в Украине людей с игровой зависимостью

На сегодня в Украине в реестре насчитывается 12 807 человек, что в три раза больше показателей прошлого года. В течение прошлого года в реестр внесли 9 389 новых людей.

Всего с момента создания реестра здесь зарегистрировали 14 979 человек, из которых уже исключили 2 172. Большинство – 99% – сделали добровольное обращение, подавая заявление о самоограничении для контроля участия в азартных играх на период от 6 месяцев до 3 лет. Лишь 1% случаев – это ограничения по решению КРАИЛ, из них 140 приняты в прошлом году, а по решению суда пока – ни одного.

Подать заявление о самоограничении действительно легче, чем подать в реестр третье лицо. К тому же растет уровень осведомленности людей о такой возможности. Соответственно, растет количество людей в реестре. Поэтому наша цель – дать людям максимально удобный инструмент для самоограничения и способствовать его использованию,

– отметил глава агентства "ПлейСити" Геннадий Новиков

Напомним, что в этом году Кабинет министров ликвидировал КРАИЛ и создал новое государственное агентство "ПлейСити", ответственное за регулирование азартной отрасли и ведение Реестра лудоманов.

Стоит учитывать, что официальная статистика по игровой зависимости в Украине является неполной, а данные реестра не отражают всю реальность, в частности онлайн-казино.

Геннадий Новиков считает, что реестр выполняет свою функцию, консолидирует информацию для идентификации лиц с ограниченным доступом к азартным играм, чтобы операторы могли проверить и предотвратить участие. В то же время он добавляет, что этот реестр еще находится в стадии тестирования и требует дополнительного функционала для удобства пользователей и рынка.