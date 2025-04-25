Игровая зависимость: сколько в Украине лудоманов
- По состоянию на начало марта в Украине в Реестр лудоманов внесено 12 807 человек, что втрое больше, чем в прошлом году.
- 99% внесенных в реестр сделали добровольное обращение для самоограничения, а только 1% ограничений принято КРАИЛ.
- Кабинет министров ликвидировал КРАИЛ и создал новое агентство "ПлейСити" для регулирования азартной отрасли.
- Официальная статистика по игровой зависимости является неполной, а реестр еще требует дополнительного функционала.
Согласно данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), по состоянию на начало марта в Реестр лудоманов внесено почти 13 тысяч человек. За год количество людей в реестре увеличилось в три раза.
Также было исключено около 1,5 тысячи человек из-за завершения срока ограничения. Ежемесячно в реестр добавлялось в среднем 780 новых записей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Опендатабот".
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Сколько в Украине людей с игровой зависимостью
На сегодня в Украине в реестре насчитывается 12 807 человек, что в три раза больше показателей прошлого года. В течение прошлого года в реестр внесли 9 389 новых людей.
Всего с момента создания реестра здесь зарегистрировали 14 979 человек, из которых уже исключили 2 172. Большинство – 99% – сделали добровольное обращение, подавая заявление о самоограничении для контроля участия в азартных играх на период от 6 месяцев до 3 лет. Лишь 1% случаев – это ограничения по решению КРАИЛ, из них 140 приняты в прошлом году, а по решению суда пока – ни одного.
Подать заявление о самоограничении действительно легче, чем подать в реестр третье лицо. К тому же растет уровень осведомленности людей о такой возможности. Соответственно, растет количество людей в реестре. Поэтому наша цель – дать людям максимально удобный инструмент для самоограничения и способствовать его использованию,
– отметил глава агентства "ПлейСити" Геннадий Новиков
Напомним, что в этом году Кабинет министров ликвидировал КРАИЛ и создал новое государственное агентство "ПлейСити", ответственное за регулирование азартной отрасли и ведение Реестра лудоманов.
Стоит учитывать, что официальная статистика по игровой зависимости в Украине является неполной, а данные реестра не отражают всю реальность, в частности онлайн-казино.
Геннадий Новиков считает, что реестр выполняет свою функцию, консолидирует информацию для идентификации лиц с ограниченным доступом к азартным играм, чтобы операторы могли проверить и предотвратить участие. В то же время он добавляет, что этот реестр еще находится в стадии тестирования и требует дополнительного функционала для удобства пользователей и рынка.
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