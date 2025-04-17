У ВООЗ досягли історичної угоди щодо підготовки до майбутніх пандемій

Країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров’я домовилися про створення нового міжнародного пакту, який має посилити готовність світу до можливих майбутніх пандемій.

Документ став результатом понад трьох років перемовин, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. Однією з ключових тем, які викликали суперечки, став справедливий розподіл вакцин і ліків між країнами з різним рівнем доходу.

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Водночас досягнення угоди розцінюють як важливу перемогу для ВООЗ, що підкреслює її центральну роль у глобальному реагуванні на виклики охорони здоров'я.

Це історичний момент. Навіть без участі США країни демонструють відданість принципам багатосторонності,

– заявила Ніна Швальбе, засновниця Spark Street Advisors.

Другий подібний документ в історії ВООЗ

Угода стала лише другим юридично зобов'язувальним пактом за всю 75-річну історію ВООЗ. Першим була рамкова конвенція з боротьби проти тютюну, прийнята у 2003 році.

Нова угода покликана зменшити нерівність у доступі до медичних інновацій та передбачає зобов’язання урядів впроваджувати політики, які регулюють доступ до результатів наукових досліджень, забезпечують рівноправний доступ до ліків, вакцин та інших засобів у разі нової пандемії.

Основні положення пакту

Стаття 9 зобов’язує країни ухвалити національні політики для відкритого доступу до результатів медичних розробок.

У разі пандемії виробники мають передавати ВООЗ 20% вироблених засобів, з яких 10% – безоплатно як гуманітарну допомогу, а ще 10% – продавати за доступною ціною.

ВООЗ отримає право моніторити глобальні ланцюги постачання й підтримувати розвиток місцевого виробництва масок, вакцин та інших необхідних товарів.

Зауважте. Документ також закріплює перше в історії міжнародне зобов’язання з обміну технологіями. Особливо складними були переговори щодо статті 11, яка стосується передачі знань, технологій та виробничих потужностей країнам із низьким доходом – щоб вони могли самостійно виготовляти необхідні засоби під час кризових ситуацій.

Подальші кроки

Остаточне затвердження угоди має відбутися на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я у травні. Однак її ухвалення поки не гарантоване: деякі положення, зокрема щодо доступу до патогенів та розподілу вигод, досі залишаються предметом дискусій.

США, які є найбільшим донором ВООЗ, наразі не братимуть участі в новому пакті. Їхнє відсторонення пов'язане з попереднім рішенням адміністрації Дональда Трампа про вихід з організації.

Попри це, як зазначили у ВООЗ, нова угода – це серйозний крок у напрямку глобальної солідарності й посилення колективної готовності до майбутніх загроз.