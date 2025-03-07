Що більше шкодить чоловічому здоровʼю – тютюн чи канабіс

Куріння тютюну та вживання марихуани негативно впливають на репродуктивне здоров'я чоловіків. Але який із цих факторів завдає більшої шкоди? Відповідь на це питання знайшли фахівці з Німеччини та Йорданії, які дослідили понад сотню зразків чоловічої сперми.

Шкода куріння для чоловічої фертильності давно підтверджена численними дослідженнями. У тютюновому димі міститься багато токсичних речовин, зокрема канцерогени та мутагени, які можуть пошкоджувати ДНК сперматозоїдів. Останні дані також свідчать, що вплив вейпінгу на репродуктивне здоров'я чоловіків майже такий же руйнівний, повідомляє 24 Канал з посиланням на Scientific Reports.

Також на тему Як марихуана впливає на роботу мозку та пам'ять

Негативний вплив тетрагідроканабінолу (основного активного компонента канабісу) на здатність до зачаття також добре відомий. Він взаємодіє з рецепторами сперматозоїдів, змінюючи їхню рухливість, структуру та життєздатність.

Раніше фармакологи зі США встановили, що вживання марихуани може призводити до порушень розвитку у потомства, які впливають на пам'ять, емоційний стан та здатність до навчання.

Нове дослідження впливу тютюну та канабісу

Нова робота вчених із Німеччини та Йорданії була присвячена порівняльному вивченню впливу марихуани та тютюну на параметри сперми, цілісність ДНК і чоловічу фертильність у цілому. Для досліджень використовувалися 113 зразків сім’яної рідини чоловіків репродуктивного віку, які здавали сперму в одній із йорданських клінік, що займається ЕКЗ.

До вибірки увійшли чоловіки, серед яких були курці тютюну, любителі марихуани та ті, хто не курив взагалі. Учасники мали дотримуватися певних умов: вік до 40 років, відсутність алкоголізму, хронічних захворювань, таких як діабет, та генетичних відхилень.

Канабіс шкідливіший, ніж тютюн для чоловічого здоровʼя

Результати аналізу показали значні відхилення від нормальної структури сперматозоїдів як у курців тютюну, так і у тих, хто вживав марихуану, але в останніх порушення були більш вираженими. Крім того, у курців марихуани спостерігалася гірша рухливість сперматозоїдів – найважливіший фактор, що впливає на ймовірність зачаття.

Частка нерухомих сперматозоїдів у цій групі досягала 68,66 ± 21,9%, тоді як у курців тютюну цей показник становив 58,92 ± 24,4%, а у тих, хто не курив, – 51,73 ± 18,8%.

У споживачів канабісу також виявили підвищену фрагментацію ДНК сперматозоїдів. Крім того, у них частіше фіксувалися порушення упаковки генетичного матеріалу через недостатній вміст протамінів – білків, необхідних для правильної структури ДНК. Ці дефекти суттєво збільшували ризик безпліддя.

Втім, у дослідженні не виявили значних відмінностей між групами щодо мутацій у мітохондріальних генах, які відповідають за вироблення енергії в клітинах. Це дало вченим підстави припустити, що шкода куріння пов’язана радше з оксидативним стресом і порушеннями клітинних процесів, а не зі змінами у мітохондріальній ДНК.

На завершення автори дослідження зазначили, що марихуана завдає репродуктивній системі більшої шкоди, ніж тютюн. Це особливо важливо враховувати в умовах легалізації канабісу в усьому світі, оскільки такі зміни можуть мати негативні наслідки не лише для здоров’я окремих людей, але й для майбутніх поколінь.