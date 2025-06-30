Прорив в трансплантації: знайшли спосіб запобігти відторгненню органів тварин

Ще донедавна ідея пересадки органів від тварин людині здавалася сюжетом науково-фантастичного фільму. Сьогодні ж міжнародна команда дослідників наблизила нас до того, щоб ксенотрансплантація – пересадка органів, наприклад, від свині людині – стала безпечною і масовою процедурою.

Ключові відкриття були представлені на Європейському конгресі трансплантології ESOT-2025, що відбувся у Лондоні, пише 24 Канал.

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Імунна відповідь після трансплантації

Вчені з Паризького інституту трансплантації та Інституту трансплантації Лангоне при Нью-Йоркському університеті під керівництвом доктора Валентина Гутад’є вперше змогли детально розглянути, як імунітет людини реагує на пересаджену нирку свині – аж до найдрібніших клітинних і молекулярних нюансів.

Для цього вони використали передові методи молекулярної візуалізації та сучасні цифрові технології біоінформатики.

Особливий інтерес викликав процес міграції імунних клітин – хто, коли і як починає атакувати чужорідний орган. Найактивнішими виявилися макрофаги та мієлоїдні клітини: саме вони першими спрямовувалися у тканини нової нирки і залишалися головними "агресорами" на всіх часових етапах після операції.

Імунітет починає атаку раніше

Найважливішим відкриттям стало те, що імунна атака стартує значно раніше, ніж можна помітити зовнішні симптоми відторгнення. Для лікарів це – справжнє вікно можливостей: з’являється шанс вчасно втрутитися і зупинити руйнівну реакцію до того, як вона завдасть серйозної шкоди.

Щоб відрізнити людські клітини від свиних, дослідники застосували складну послідовність алгоритмів, які аналізують генетичну активність клітин. Це дозволило з точністю ідентифікувати, які з них провокують відторгнення, а отже – знайти способи їхньої нейтралізації. Ба більше, на цій основі були протестовані нові терапевтичні втручання, які помітно послабили імунну відповідь.

Майбутнє за персоналізованим підходом

Наступне завдання команди – вдосконалити методи лікування. У перспективі це передбачає:

розробку адресної імуносупресивної терапії, яка буде "вимикати" лише небезпечні клітини, не зачіпаючи весь імунітет;

генетичне вдосконалення донорських свиней, щоб їх органи викликали меншу відповідь імунної системи людини;

створення розумних протоколів моніторингу, що дозволяють виявляти ранні ознаки відторгнення і реагувати заздалегідь.

Вже у 2025 році у США стартують перші клінічні випробування, коли свинячі нирки пересадять живим пацієнтам. За даними Американського реєстру трансплантації, сьогодні понад 103 тисячі американців потребують донорських органів. Якщо ксенотрансплантація виправдає очікування, вона може кардинально змінити підхід до трансплантації та врятувати тисячі життів.