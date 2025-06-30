Прорыв в трансплантации: нашли способ предотвратить отторжение органов животных

Еще недавно идея пересадки органов от животных человеку казалась сюжетом научно-фантастического фильма. Сегодня же международная команда исследователей приблизила нас к тому, чтобы ксенотрансплантация –пересадка органов, например, от свиньи человеку –стала безопасной и массовой процедурой.

Ключевые открытия были представлены на Европейском конгрессе трансплантологии ESOT-2025, который состоялся в Лондоне, пишет 24 Канал.

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Иммунный ответ после трансплантации

Ученые из Парижского института трансплантации и Института трансплантации Лангоне при Нью-Йоркском университете под руководством доктора Валентина Гутадье впервые смогли детально рассмотреть, как иммунитет человека реагирует на пересаженную почку свиньи – вплоть до мельчайших клеточных и молекулярных нюансов.

Для этого они использовали передовые методы молекулярной визуализации и современные цифровые технологии биоинформатики.

Особый интерес вызвал процесс миграции иммунных клеток – кто, когда и как начинает атаковать чужеродный орган. Самыми активными оказались макрофаги и миелоидные клетки: именно они первыми направлялись в ткани новой почки и оставались главными "агрессорами" на всех временных этапах после операции.

Иммунитет начинает атаку раньше

Важнейшим открытием стало то, что иммунная атака стартует значительно раньше, чем можно заметить внешние симптомы отторжения. Для врачей это – настоящее окно возможностей: появляется шанс вовремя вмешаться и остановить разрушительную реакцию до того, как она нанесет серьезный вред.

Чтобы отличить человеческие клетки от свиных, исследователи применили сложную последовательность алгоритмов, которые анализируют генетическую активность клеток. Это позволило с точностью идентифицировать, какие из них провоцируют отторжение, а следовательно – найти способы их нейтрализации. Более того, на этой основе были протестированы новые терапевтические вмешательства, которые заметно ослабили иммунный ответ.

Будущее за персонализированным подходом

Следующая задача команды – усовершенствовать методы лечения. В перспективе это предполагает:

разработку адресной иммуносупрессивной терапии, которая будет "выключать" только опасные клетки, не затрагивая весь иммунитет;

генетическое совершенствование донорских свиней, чтобы их органы вызывали меньший ответ иммунной системы человека;

создание умных протоколов мониторинга, позволяющих выявлять ранние признаки отторжения и реагировать заранее.

Уже в 2025 году в США стартуют первые клинические испытания, когда свиные почки пересадят живым пациентам. По данным Американского реестра трансплантации, сегодня более 103 тысяч американцев нуждаются в донорских органах. Если ксенотрансплантация оправдает ожидания, она может кардинально изменить подход к трансплантации и спасти тысячи жизней.