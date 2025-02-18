Експериментальна терапія дозволила досягти рекордної ремісії раку

Терапія з використанням генетично модифікованих імунних клітин (CAR T-клітин – T-клітини з химерним антигенним рецептором) допомогла пацієнтці позбутися смертельно небезпечної пухлини нервової тканини та бути в ремісії вже понад 18 років.

Цей унікальний клінічний випадок описаний у науковому журналі Nature Medicine, ставши справжнім рекордом у своїй галузі, повідомляє 24 Канал.

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Лікування раку CAR T-клітинами

CAR T-клітинна терапія застосовується для лікування деяких форм раку крові, включаючи лейкемію. Для її проведення у пацієнта беруть власні T-лімфоцити, модифікують їх на генетичному рівні, щоб вони могли розпізнавати і знищувати ракові клітини, а потім повертають у кровотік.

Раніше, в дослідженні 2022 року, вдалося задокументувати два випадки ремісії лейкемії, які тривали близько 11 років, що на той момент було рекордом.

Однак застосування CAR T-клітин для лікування солідних пухлин, таких як нейробластома, має значні труднощі. Такі пухлини характеризуються високою здатністю чинити опір як природному імунітету, так і впливу модифікованих імунних клітин.

Рекордна ремісія

Саме тому професор Кліона Руні з Медичного коледжу Бейлора в Х'юстоні та її команда були здивовані, дізнавшись, що пацієнтка, якій у рамках дослідження у 2005 році провели терапію CAR T-клітинами для лікування нейробластоми, залишається здоровою через 18 років.

Результати вражають: досягти повного відповіді при нейробластомі за допомогою такого підходу – надзвичайно рідкісне явище,

– підкреслює Руні.

Нейробластома переважно діагностується у дітей і розвивається з незрілих нервових клітин (нейробластів). Цей тип раку найчастіше зустрічається у дітей молодше 5 років і є однією з найбільш поширених злоякісних пухлин у цьому віці.

Пацієнткою, яка брала участь у даному дослідженні, була дівчинка, якій на момент початку лікування виповнилося чотири роки. До цього вона пройшла кілька курсів хіміо- і радіотерапії, які не дали результату.

Усього в дослідженні брало участь 10 осіб. У одного з учасників ремісія тривала близько дев'яти років, але його подальша доля залишилася невідомою, оскільки він покинув спостереження. Інші пацієнти, на жаль, померли протягом кількох років після проведення терапії.

Чому така терапія допомагає не всім

Причини, чому організм деяких пацієнтів реагував краще, ніж в інших, поки що залишаються не до кінця зрозумілими.

Однією з можливих причин може бути різниця в роботі Т-клітин у різних людей, що залежить від генетики, перенесених інфекцій і особливостей способу життя, таких як харчування. Крім того, пухлини деяких пацієнтів могли бути більш стійкими і краще чинити опір впливу CAR T-клітин.

Наступні етапи досліджень будуть зосереджені на зменшенні токсичності та побічних ефектів терапії з використанням CAR T-клітин, щоб зробити цей метод лікування більш безпечним і ефективним.