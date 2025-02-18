Экспериментальная терапия позволила достичь рекордной ремиссии рака

Терапия с использованием генетически модифицированных иммунных клеток (CAR T-клеток – T-клетки с химерным антигенным рецептором) помогла пациентке избавиться от смертельно опасной опухоли нервной ткани и быть в ремиссии уже более 18 лет.

Этот уникальный клинический случай описан в научном журнале Nature Medicine, став настоящим рекордом в своей области, сообщает 24 Канал.

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Лечение рака CAR T-клетками

CAR T-клеточная терапия применяется для лечения некоторых форм рака крови, включая лейкемию. Для ее проведения у пациента берут собственные T-лимфоциты, модифицируют их на генетическом уровне, чтобы они могли распознавать и уничтожать раковые клетки, а затем возвращают в кровоток.

Ранее, в исследовании 2022 года, удалось задокументировать два случая ремиссии лейкемии, которые длились около 11 лет, что на тот момент было рекордом.

Однако применение CAR T-клеток для лечения солидных опухолей, таких как нейробластома, имеет значительные трудности. Такие опухоли характеризуются высокой способностью сопротивляться как естественному иммунитету, так и воздействию модифицированных иммунных клеток.

Рекордная ремиссия

Именно поэтому профессор Клиона Руни из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне и ее команда были удивлены, узнав, что пациентка, которой в рамках исследования в 2005 году провели терапию CAR T-клетками для лечения нейробластомы, остается здоровой через 18 лет.

Результаты впечатляют: достичь полного ответа при нейробластоме с помощью такого подхода – чрезвычайно редкое явление,

– подчеркивает Руни.

Нейробластома преимущественно диагностируется у детей и развивается из незрелых нервных клеток (нейробластов). Этот тип рака чаще всего встречается у детей младше 5 лет и является одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей в этом возрасте.

Пациенткой, которая участвовала в данном исследовании, была девочка, которой на момент начала лечения исполнилось четыре года. До этого она прошла несколько курсов химио- и радиотерапии, которые не дали результата.

Всего в исследовании участвовало 10 человек. У одного из участников ремиссия длилась около девяти лет, но его дальнейшая судьба осталась неизвестной, поскольку он покинул наблюдение. Другие пациенты, к сожалению, умерли в течение нескольких лет после проведения терапии.

Почему такая терапия помогает не всем

Причины, почему организм некоторых пациентов реагировал лучше, чем у других, пока остаются не до конца понятными.

Одной из возможных причин может быть разница в работе Т-клеток у разных людей, что зависит от генетики, перенесенных инфекций и особенностей образа жизни, таких как питание. Кроме того, опухоли некоторых пациентов могли быть более устойчивыми и лучше сопротивляться воздействию CAR T-клеток.

Следующие этапы исследований будут сосредоточены на уменьшении токсичности и побочных эффектов терапии с использованием CAR T-клеток, чтобы сделать этот метод лечения более безопасным и эффективным.