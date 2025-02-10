Струс мозку: як розпізнати та лікувати

Струс мозку належать до різновидів черепно-мозкових травм, при яких мозок бʼється об стінки черепа, що тимчасово порушує його функціонування. Зазвичай наслідки такої травми короткочасні та проявляються у вигляді головного болю, труднощів з концентрацією, погіршення пам'яті, порушень сну та настрою.

Причиною струсу може стати як пряма, так і непряма травма голови. Прямі ушкодження часто виникають при падіннях, ударах у голову або нещасних випадках, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Непрямий вплив на мозок можливий при сильному струсі тіла, наприклад, у випадку синдрому дитячого струсу, який може виникнути, якщо дитина піддається різким струшуванням.

Фактори ризику виникнення струсу мозку

заняття контактними видами спорту, такими як хокей, бокс або футбол, особливо без захисного спорядження;

діяльність, пов'язана з ризиком падінь, особливо для дітей і літніх людей;

дорожньо-транспортні пригоди;

ситуації, пов'язані з фізичним насильством.

Крім того, люди, які вже раніше перенесли струс мозку, перебувають у групі підвищеного ризику повторних випадків.

Симптоми струсу мозку

Одним з найбільш поширених ознак струсу мозку є короткочасна втрата пам'яті, при якій людина не може згадати обставини до або після травми. Серед інших симптомів виділяють:

уповільнені реакції, сплутаність свідомості;

головні болі;

двоїння або розмитість зору;

запаморочення та порушення рівноваги;

нудота або блювота;

дзвін у вухах;

труднощі з концентрацією та засинанням.

У дітей розпізнати струс складніше, оскільки вони не завжди можуть чітко пояснити свій стан. Можливі ознаки у дитини:

приголомшений вигляд;

млявість, швидка стомлюваність;

примхливість, частий плач;

втрата рівноваги при русі;

зміни в харчуванні або режимі сну;

втрата інтересу до улюблених занять;

блювота.

В деяких випадках пацієнт може скаржитися на головні болі або запаморочення, що зберігаються кілька днів або тижнів. Рідко ознаки струсу зберігаються понад три місяці – цей стан називають постконтузійним синдромом.

Важким ускладненням, хоча й зустрічається вкрай рідко, є синдром другого удару, при якому повторна травма голови до повного зникнення симптомів першої може призвести до набряку мозку і навіть смерті.

Діагностика струсу мозку

Зазвичай діагноз "струс мозку" лікар встановлює на основі скарг пацієнта. Іноді потрібно проведення додаткових обстежень, таких як:

неврологічне тестування, що включає перевірку зору, слуху, рівноваги, координації рухів і рефлексів;

когнітивні тести на пам'ять і здатність концентруватися;

методи візуалізації, такі як КТ і МРТ.

КТ і МРТ, однак, не застосовуються рутинно, оскільки ушкодження при струсі найчастіше відбуваються на мікроскопічному рівні, що важко зафіксувати на знімках. Ці дослідження призначаються лише у випадках сильного головного болю, повторної блювоти, судом або погіршення стану пацієнта, щоб відкинути можливість крововиливу або набряку мозку.

Лікування струсу мозку

Головний метод лікування струсу мозку – це забезпечення спокою як для тіла, так і для мозку. В перші кілька днів після травми важливо уникати будь-якої активності, що вимагає концентрації, наприклад, читання, перегляду фільмів або відеоігор. Також слід мінімізувати фізичне навантаження, оскільки воно може посилити симптоми.

Поступово можна збільшувати рівень повсякденної активності, але важливо стежити за тим, щоб вона не викликала повернення симптомів.

Полегшення болю. Для зняття головного болю рекомендується використовувати парацетамол. Однак приймання таких препаратів, як ібупрофен або аспірин, небажаний, оскільки вони можуть збільшити ризик кровотечі.