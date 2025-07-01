Не лише вірусу та бактерії: чому грибки можуть стати ще більшою проблемою для людства

Медики та науковці з різних куточків світу б'ють на сполох: стійкість грибків до протигрибкових препаратів стрімко зростає, перетворюючись на справжню глобальну проблему.

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