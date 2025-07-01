Не только вирусы и бактерии: почему грибки могут стать еще большей проблемой для человечества
- Устойчивость грибков растет: К 2024 году 17% штаммов Aspergillus fumigatus стали устойчивыми к лекарствам.
- Причина – азолы в сельском хозяйстве: Активное использование азолов способствует появлению устойчивых грибков.
- Риск для людей с ослабленным иммунитетом: Особенно уязвимы пациенты с хроническими болезнями, после трансплантаций, или в реанимации.
- Требуется изменение подходов: Врачи применяют комбинированное лечение, ученые призывают изменить аграрную политику в отношении азолов.
Медики и ученые из разных уголков мира бьют тревогу: устойчивость грибков к противогрибковым препаратам стремительно растет, превращаясь в настоящую глобальную проблему.
Масштабное исследование, охватившее 12 тысяч образцов из легких пациентов за тридцать лет, показало тревожные данные: если в 1994 году среди них не находили ни одного устойчивого к лекарствам грибка, то к 2024 году уже 17% штаммов Aspergillus fumigatus получили различные мутации, защищающие их от терапии, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.
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Более того, у многих пациентов обнаруживают сразу несколько разновидностей таких устойчивых грибков, что значительно усложняет лечение.
Почему мы проигрываем в этой борьбе
Главный источник проблемы – широкое использование азольных препаратов в сельском хозяйстве, особенно в цветоводстве и при выращивании сельхозпродукции.
Остатки этих веществ накапливаются в компостных кучах и растительных отходах, где грибки активно мутируют, формируя устойчивые споры. Эти споры легко разносятся воздухом – и мы их неосознанно вдыхаем.
Кто в группе риска
Здоровый организм обычно справляется с грибками, проникшими в тело. Однако у людей с ослабленным иммунитетом Aspergillus fumigatus может вызвать серьезные заболевания – аспергиллез.
Эта инфекция поражает не только легкие, но способна задеть и придаточные пазухи носа, кожу, даже нервную систему. В тяжелых случаях возможны кровотечения в легких и проникновение грибка в мозг.
Особенно подвержены риску:
- пациенты, находящиеся в реанимации с COVID-19 или тяжелой формой гриппа;
- люди с хроническими легочными болезнями (ХОБЛ), лейкемией;
- лица, перенесшие трансплантацию органов.
Инфицирование Aspergillus fumigatus удваивает риск смерти для этих групп.
Как меняется подход к лечению
Медики вынуждены адаптироваться к новой реальности – еще с 2017 года протоколы лечения были пересмотрены. Сейчас при обнаружении грибковой инфекции врачи сразу назначают комбинированную терапию и подбирают альтернативы азольным препаратам.
Однако устойчивые штаммы уже распространились по всему миру. Чтобы справиться с угрозой, ученые настаивают: пришло время пересмотреть политику использования азолов в сельском хозяйстве.
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