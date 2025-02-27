ВООЗ: До 2050 року рак молочної залози діагностуватимуть у кожної 20-ї жінки

До 2050 року кількість випадків раку молочної залози у світі може зрости майже на 38%, а рівень смертності від цього захворювання – на 68%. За прогнозами, ця хвороба буде діагностована у кожної 20-ї жінки.

Такі дані наводить Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC), що працює при Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Дослідження опубліковано у журналі Nature Medicine, повідомляє 24 Канал.

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Як зміниться ситуація до 2050 року

За нинішніми темпами зростання захворюваності, щорічно у світі буде реєструватися:

3,2 мільйона нових випадків раку молочної залози

1,1 мільйона смертей

Для порівняння, у 2024 році ВООЗ зафіксувала 2,3 мільйона випадків цієї хвороби.

Чому зростає захворюваність

Експерти пояснюють збільшення кількості випадків низкою факторів. Серед них – старіння населення; генетична схильність; покращення методів діагностики та зміни способу життя та харчування.

Щохвилини у світі рак молочної залози діагностують у чотирьох жінок, і одна жінка помирає від цієї хвороби, – ідеться у дослідженні.

Науковиця Джоан Кім, одна з авторок дослідження, наголошує, що своєчасна профілактика та раннє виявлення можуть змінити ці невтішні прогнози.

Як можна знизити ризик захворювання

За словами дослідників, близько 25% випадків раку молочної залози можна запобігти, якщо дотримуватися здорового способу життя:

Зменшити вживання алкоголю

Підтримувати здорову вагу

Бути фізично активними

Ранні скринінги, профілактика та інвестиції в лікування – ключові фактори, які можуть допомогти змінити негативну тенденцію.

Довідково. За даними Національного канцер-реєстру, у 2023 році в Україні діагностували 12 683 випадки раку молочної залози. Міністерство охорони здоров'я закликає жінок проходити регулярні обстеження, оскільки на ранніх стадіях хвороба значно краще піддається лікуванню.

