ВООЗ: До 2050 року рак молочної залози діагностуватимуть у кожної 20-ї жінки
- До 2050 року очікується зростання випадків раку молочної залози на 38% і смертності на 68%.
- Експерти вказують на старіння населення, генетичну схильність, покращення діагностики та зміни способу життя як фактори зростання захворюваності.
До 2050 року кількість випадків раку молочної залози у світі може зрости майже на 38%, а рівень смертності від цього захворювання – на 68%. За прогнозами, ця хвороба буде діагностована у кожної 20-ї жінки.
Такі дані наводить Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC), що працює при Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Дослідження опубліковано у журналі Nature Medicine, повідомляє 24 Канал.
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Як зміниться ситуація до 2050 року
За нинішніми темпами зростання захворюваності, щорічно у світі буде реєструватися:
- 3,2 мільйона нових випадків раку молочної залози
- 1,1 мільйона смертей
Для порівняння, у 2024 році ВООЗ зафіксувала 2,3 мільйона випадків цієї хвороби.
Чому зростає захворюваність
Експерти пояснюють збільшення кількості випадків низкою факторів. Серед них – старіння населення; генетична схильність; покращення методів діагностики та зміни способу життя та харчування.
Щохвилини у світі рак молочної залози діагностують у чотирьох жінок, і одна жінка помирає від цієї хвороби, – ідеться у дослідженні.
Науковиця Джоан Кім, одна з авторок дослідження, наголошує, що своєчасна профілактика та раннє виявлення можуть змінити ці невтішні прогнози.
Як можна знизити ризик захворювання
За словами дослідників, близько 25% випадків раку молочної залози можна запобігти, якщо дотримуватися здорового способу життя:
- Зменшити вживання алкоголю
- Підтримувати здорову вагу
- Бути фізично активними
Ранні скринінги, профілактика та інвестиції в лікування – ключові фактори, які можуть допомогти змінити негативну тенденцію.
Довідково. За даними Національного канцер-реєстру, у 2023 році в Україні діагностували 12 683 випадки раку молочної залози. Міністерство охорони здоров'я закликає жінок проходити регулярні обстеження, оскільки на ранніх стадіях хвороба значно краще піддається лікуванню.
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