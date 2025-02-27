ВОЗ: К 2050 году рак молочной железы будут диагностироваться у каждой 20-й женщины
К 2050 году количество случаев рака молочной железы в мире может возрасти почти на 38%, а уровень смертности от этого заболевания – на 68%. По прогнозам, эта болезнь будет диагностирована у каждой 20 женщины.
Такие данные приводит Международное агентство по исследованию рака ( IARC ), работающий при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine, сообщает 24 Канал.
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Как изменится ситуация к 2050 году
По нынешним темпам роста заболеваемости, ежегодно в мире будет регистрироваться:
- 3, 2 миллиона новых случаев рака молочной железы
- 1, 1 миллион смертей
Для сравнения, в 2024 году ВОЗ зафиксировала 2, 3 миллиона случаев этой болезни.
Почему растет заболеваемость
Эксперты объясняют увеличение количества случаев рядом факторов. Среди них– старение населения; генетическая предрасположенность; улучшение методов диагностики и изменения образа жизни и питания.
Каждую минуту в мире рак молочной железы диагностируют у четырех женщин, и одна женщина умирает от этой болезни,– говорится в исследовании.
Ученая Джоан Ким, один из авторов исследования, подчеркивает, что своевременная профилактика и раннее выявление могут изменить эти нелестные прогнозы.
Как можно снизить риск заболевания
По словам исследователей, близко 25% случаев рака молочной железы можно предотвратить и, если придерживаться здорового образа жизни:
- Уменьшить употребление алкоголя
- Поддерживать здоровый вес
- Быть физически активными
Ранние скрининги, профилактика и инвестиции в лечение– ключевые факторы, которые могут помочь изменить негативную тенденцию.
Справочно. По данным Национального канцер-реестра, в 2023 году в Украине диагностировали 12 683 случая рака молочной железы. Министерство здравоохранения призывает женщин проходить регулярные обследования, поскольку на ранних стадиях болезнь гораздо лучше поддается лечению.
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