ВОЗ: К 2050 году рак молочной железы будут диагностироваться у каждой 20-й женщины

К 2050 году количество случаев рака молочной железы в мире может возрасти почти на 38%, а уровень смертности от этого заболевания – на 68%. По прогнозам, эта болезнь будет диагностирована у каждой 20 женщины.

Такие данные приводит Международное агентство по исследованию рака ( IARC ), работающий при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine, сообщает 24 Канал.

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Как изменится ситуация к 2050 году

По нынешним темпам роста заболеваемости, ежегодно в мире будет регистрироваться:

3, 2 миллиона новых случаев рака молочной железы

1, 1 миллион смертей

Для сравнения, в 2024 году ВОЗ зафиксировала 2, 3 миллиона случаев этой болезни.

Почему растет заболеваемость

Эксперты объясняют увеличение количества случаев рядом факторов. Среди них– старение населения; генетическая предрасположенность; улучшение методов диагностики и изменения образа жизни и питания.

Каждую минуту в мире рак молочной железы диагностируют у четырех женщин, и одна женщина умирает от этой болезни,– говорится в исследовании.

Ученая Джоан Ким, один из авторов исследования, подчеркивает, что своевременная профилактика и раннее выявление могут изменить эти нелестные прогнозы.

Как можно снизить риск заболевания

По словам исследователей, близко 25% случаев рака молочной железы можно предотвратить и, если придерживаться здорового образа жизни:

Уменьшить употребление алкоголя

Поддерживать здоровый вес

Быть физически активными

Ранние скрининги, профилактика и инвестиции в лечение– ключевые факторы, которые могут помочь изменить негативную тенденцию.

Справочно. По данным Национального канцер-реестра, в 2023 году в Украине диагностировали 12 683 случая рака молочной железы. Министерство здравоохранения призывает женщин проходить регулярные обследования, поскольку на ранних стадиях болезнь гораздо лучше поддается лечению.

