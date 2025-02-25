Женщины живут дольше, но чаще болеют

Однако продолжительность здоровой жизни у женщин ниже. Если мужчины сохраняют хорошее самочувствие в течение 88,1% своей жизни, то у женщин этот показатель составляет 84,1%, говорится в актуальном отчете ВОЗ, информирует 24 Канал.

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Справочно. Эти данные являются частью масштабного исследования состояния здоровья населения в 53 странах Европейского региона, включая Украину, Великобританию, Казахстан, Ирландию, Боснию и Герцеговину и Азербайджан.

Основные причины смертности в Европе

Каждый шестой житель Европы не доживает до 70 лет из-за неинфекционных заболеваний,

– говорится в отчете.

При этом 33,5% смертей вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще 32,8% летальных случаев связаны с раком.

Заметьте. Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Генри Клюге отметил, что заболеваемость раком чаще встречается в Западной и Северной Европе, тогда как в Восточной Европе и Центральной Азии доминируют сердечно-сосудистые болезни. Причина – различия в образе жизни, экологии и доступе к медицинским услугам.

Главные факторы риска: алкоголь, табак и нездоровый образ жизни

Европейский регион ВОЗ остается мировым лидером по уровню потребления алкоголя. В среднем на одного взрослого приходится 8,8 литра чистого спирта в год. 25,3% жителей Европы регулярно употребляют табак.

Несбалансированное питание, загрязнение воздуха и низкая физическая активность также являются серьезными факторами риска.

Кроме нездорового образа жизни, глобальное потепление становится серьезным фактором смертности. Ежегодно в Европе регистрируется 175 тысяч смертей, связанных с климатическими изменениями.

Детская смертность в странах Европы

Европейский регион имеет одни из самых низких показателей детской смертности в мире, однако в 2022 году здесь умерли почти 76 тысяч детей в возрасте до пяти лет.

Самые высокие показатели детской смертности зафиксировали в Туркменистане и Таджикистане, где более 40 детей на 1000 новорожденных не доживают до пяти лет.

Основные причины смертности детей:

осложнения из-за преждевременных родов

родовая асфиксия (недостаток кислорода во время рождения)

врожденные аномалии сердца

неонатальные инфекции и сепсис

Проблемы молодежи: ожирение, курение и психическое здоровье

Каждый 3-ий школьник в Европе имеет избыточный вес. Каждый шестой подросток страдает ожирением. 10% подростков (13-15 лет) регулярно курят, включая электронные сигареты.

ВОЗ отмечает, что маркетинг продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров негативно влияет на пищевые привычки детей.

Каждый 5-ый подросток в Европе имеет психологические проблемы: девушки чаще страдают от психических расстройств, чем парни. Самоубийство является главной причиной смерти среди молодежи 15 – 29 лет.

Обратите внимание! По словам Ганса Генри Клюге, несмотря на цифровые технологии и активное онлайн-общение, молодые люди чувствуют себя более одинокими, чем когда-либо. Это приводит к проблемам с самооценкой, депрессии и повышенным рискам суицида.

Что нужно изменить

ВОЗ призывает европейские страны активнее бороться с основными угрозами для здоровья населения: