Смерть хлопчика в київській стоматології: від роботи відсторонили анестезіолога

Київська клініка, де сталася трагедія з 7-річним хлопчиком, який помер після введення наркозу у стоматолога, заявила про початок внутрішнього розслідування. Лікарку-анестезіолога тимчасово відсторонили від виконання обов'язків.

Представники приватної клініки зазначили, що активно співпрацюють із правоохоронцями та надали всю необхідну інформацію для слідства. Анестезіолог, яка проводила процедуру, наразі усунута від роботи, повідомляє 24 Канал з посилання на Суспільне.

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Внутрішнє розслідування

У нас проводиться власне внутрішнє розслідування, ми хочемо отримати об'єктивні висновки від слідчої групи і самі розібратися в цій ситуації. Це страшна трагічна ситуація для родини. Це наша перша трагічна історія, сподіваємося, що остання,

– заявила представниця клініки Анастасія, яка відповідає за комунікації.

Також вона підкреслила, що в установі є необхідне реанімаційне обладнання та препарати, адже це повноцінне стаціонарне хірургічне відділення.

"Наразі тривають слідчі дії. Ми обмежені в коментарях через лікарську таємницю та таємницю слідства", – додала представниця клініки.

Про смерть хлопчика стало відомо 22 березня, причин трагедії наразі не озвучували, правоохоронці проводять розслідування.