Смерть мальчика в киевской стоматологии: от работы отстранили анестезиолога
- В киевской клинике умер 7-летний мальчик после введения наркоза у стоматолога, начато внутреннее расследование.
- Анестезиолога временно отстранили от исполнения обязанностей, клиника сотрудничает с правоохранителями.
- Представительница клиники подчеркнула наличие реанимационного оборудования и ограниченность в комментариях из-за тайны следствия.
- О смерти мальчика стало известно 22 марта, причины трагедии еще не озвучены.
Киевская клиника, где произошла трагедия с 7-летним мальчиком, который умер после введения наркоза у стоматолога, заявила о начале внутреннего расследования. Врача-анестезиолога временно отстранили от исполнения обязанностей.
Представители частной клиники отметили, что активно сотрудничают с правоохранителями и предоставили всю необходимую информацию для следствия. Анестезиолог, которая проводила процедуру, пока отстранена от работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Также на тему В Киеве умер 7-летний мальчик в кабинете стоматолога: за дело взялась полиция
Внутреннее расследование
У нас проводится собственное внутреннее расследование, мы хотим получить объективные выводы от следственной группы и сами разобраться в этой ситуации. Это страшная трагическая ситуация для семьи. Это наша первая трагическая история, надеемся, что последняя,
– заявила представительница клиники Анастасия, которая отвечает за коммуникации.
Также она подчеркнула, что в учреждении есть необходимое реанимационное оборудование и препараты, ведь это полноценное стационарное хирургическое отделение.
"Сейчас продолжаются следственные действия. Мы ограничены в комментариях из-за врачебной тайны и тайны следствия", – добавила представительница клиники.
О смерти мальчика стало известно 22 марта, причин трагедии пока не озвучивали, правоохранители проводят расследование.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.