Однорічна дитина померла в одній із лікарень Кіровоградщини
- У Світловодській центральній лікарні померла однорічна дитина.
- Поліція розслідує справу за статтями про умисне вбивство та неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівниками.
- Головний лікар Сергій Савич пообіцяв прозоре та неупереджене розслідування.
На Кіровоградщині сталася страшна трагедія. У понеділок, 3 березня, стало відомо, що в одній із лікарень померла дитина.
Їй було всього 1 рік. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
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Поліція зайнялася розслідуванням смерті дитини
Трагедія сталася у центральній лікарні міста Світловодськ.
Щойно дізнався про смерть однорічної дитини у Світловодській ЦРЛ. Дав завдання директору департаменту охорони здоров'я ОВА негайно розпочати службове розслідування. Беру під особистий контроль,
– написав увечері 3 березня Райкович.
На трагедію також відреагував головний лікар Сергій Савич. Він пообіцяв об'єктивне розслідування смерті дитини.
"Я як керівник, як батько обіцяю провести прозоре та неупереджене службове розслідування цієї ситуації та встановити об'єктивні причини цієї трагедії", – написав головлікар.
У виданні Dozor повідомили, що поліція внесла інформацію про смерть дитини до єдиного обліку за статтями про умисне вбивство та неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівниками, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.
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