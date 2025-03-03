Годовалый ребенок умер в одной из больниц Кировоградщины

На Кировоградщине произошла страшная трагедия. В понедельник, 3 марта, стало известно, что в одной из больниц умер ребенок.

Ему было всего 1 год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

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Полиция занялась расследованием смерти ребенка

Трагедия произошла в центральной больнице города Светловодск.

Только что узнал о смерти годовалого ребенка в Светловодской ЦРБ. Дал задание директору департамента здравоохранения ОВА немедленно начать служебное расследование. Беру под личный контроль,

– написал вечером 3 марта Райкович.

На трагедию также отреагировал главный врач Сергей Савич. Он пообещал объективное расследование смерти ребенка.

"Я как руководитель, как отец обещаю провести прозрачное и беспристрастное служебное расследование этой ситуации, и установить объективные причины этой трагедии", – написал главврач.

В издании Dozor сообщили, что полиция внесла информацию о смерти ребенка в единый учет по статьям об умышленном убийстве и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медработниками, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.