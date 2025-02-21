Перевірте міцність ваших кісток: кому потрібен та як відбувається скринінг на остеопороз

Остеопороз – це захворювання, при якому кістки стають крихкими та менш міцними, що підвищує ризик переломів. Скринінг допомагає виявити проблему на ранніх стадіях, коли симптоми ще відсутні. Це значно збільшує шанси на успішне лікування.

Скринінг рекомендують жінкам віком від 65 років, а також жінкам молодшого віку, якщо в них настала менопауза, повідомляє 24 Канал з посиланням на USPSTF.

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Кому потрібен скринінг

Це пов’язано з тим, що під час менопаузи в організмі знижується рівень естрогену – гормону, який відіграє важливу роль у збереженні міцності кісток, запобігаючи їхньому руйнуванню та уповільнюючи втрату кісткової маси. Зниження рівня естрогену значно прискорює ослаблення кісткової тканини, що робить жінок у цей період більш вразливими.

Щодо чоловіків, то наразі немає чітких рекомендацій. Науковці ще не дійшли однозначного висновку, чи є скринінг ефективним та виправданим для чоловіків.

Як проводять скринінг

Для діагностики остеопорозу зазвичай використовують метод денситометрії, який дозволяє визначити щільність кісткової тканини. Існує два основних варіанти цієї процедури:

Рентгенівська денситометрія: Використовується рентгенівський апарат для сканування. Пацієнт лягає на спеціальний стіл, над яким проходить апарат, що створює випромінювання. Отримані результати у вигляді зображення передають лікарю для аналізу. Ультразвукова денситометрія: Подібна до ультразвукового дослідження. Лікар проводить спеціальним апаратом по ділянці, яку потрібно обстежити, наприклад, кістці п’ятки. Результати також надходять до лікаря для оцінки.

Переваги скринінгу

Основна перевага скринінгу полягає у можливості виявлення остеопорозу на ранньому етапі його розвитку. Це дозволяє своєчасно розпочати лікування та знизити ризик переломів у майбутньому.

Недоліки скринінгу

Серед недоліків можна виділити два основних ризики:

Використання низького рівня радіації під час рентгенівської денситометрії, що може викликати занепокоєння у деяких пацієнтів.

Скринінг створює додаткове навантаження як на пацієнта, так і на медичну систему.

Таким чином, попри деякі обмеження, профілактичне обстеження є важливим кроком у виявленні та лікуванні остеопорозу.