Скільки живуть люди з деменцією: результати найбільшого дослідження

Щорічно близько 10 мільйонів людей у всьому світі отримують діагноз "деменція", що означає початок складного шляху, який глибоко впливає як на самих пацієнтів, так і на їхні родини. Однак лікарям часто важко впевнено відповісти на одне з найпоширеніших запитань: "Скільки часу мені залишилось?"

У рамках дослідження Медичного центру університету Еразма було проаналізовано 261 робота, які охоплюють понад 5,5 мільйонів людей з деменцією, що робить його найбільшим і найдетальнішим вивченням виживаності після діагностики на сьогодні, повідомляє 24 Канал з посиланням на StudyFinds.

Також на тему Представники двох професій рідше за всіх страждають на Альцгеймера

Скільки живуть люди з деменцією

Одним з основних висновків цього дослідження стало те, що вік на момент постановки діагнозу є найважливішим фактором, який впливає на тривалість життя. Наприклад, жінки, яким поставили діагноз у 60 років, мають медіану виживаності 8,9 року, тоді як ті, хто отримав той же діагноз у 85 років, можуть очікувати життя близько 4,5 року.

У чоловіків тривалість життя також була коротшою: від 5,7 року при діагностиці у 65 років до 2,2 року у 85 років. Важливо відзначити, що ці цифри є середніми, і фактична тривалість життя може варіюватися як у більшу, так і в меншу сторону.

Згідно із сучасними демографічними даними, діагноз деменції в 65 років скорочує очікувану тривалість життя на 13 років. Цей вплив зменшується з віком на момент діагностики: у 85 років деменція скорочує тривалість життя приблизно на два роки.

Що впливає на тривалість життя людей з деменцією

Окрім статистики виживаності, дослідницька група також вивчила швидкість, з якою люди з деменцією переходять на лікування в будинки для літніх людей. Результати показали, що протягом 3 років після діагнозу приблизно третина пацієнтів переходить у медичні установи. Через 5 років більша частина з них потребують допомоги вдома.

Також місце проживання грає значну роль у результатах. Дослідження в Азії показали, що виживаність була вищою на 1,2 – 1,4 року в порівнянні з дослідженнями, проведеними в Європі або Північній Америці. Тип деменції також має значення: люди з хворобою Альцгеймера, як правило, жили на 1,4 року довше, ніж пацієнти з іншими формами деменції, такими як судинна деменція.

Умови життя та рівень освіти також впливали на виживаність, іноді несподіваним чином. Пацієнти, які проживають із супутниками або членами родини, зазвичай жили довше після діагнозу. Водночас люди з вищим рівнем освіти іноді мали коротшу тривалість життя, ймовірно, тому що могли довше компенсувати зміни в мозку, перш ніж проявлялися симптоми, що означало пізнішу стадію хвороби на момент діагностики.

Жінки, як правило, жили довше чоловіків після встановлення діагнозу деменції, хоча ця перевага зменшувалася з урахуванням віку на момент діагностики. Жінкам частіше ставили діагноз у більш пізньому віці, що нівелювало їхню загальну перевагу в тривалості життя в порівнянні з чоловіками.