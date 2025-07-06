У німецькій клініці – скандал: пацієнти благали про допомогу, а медсестри вели TikTok-трансляцію

У клініці Asklepios у Вайсенфельсі, що в Саксонії-Анхальт, стався інцидент. Нічні медсестри протягом 90 хвилин спілкувалися з незнайомими людьми в TikTok, замість того, щоб піклуватися про 29 пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Журналісти зазначили, що скандал розкрився лише завдяки повідомленням з соціальних мереж. Під час того, як медсестри вели трансляцію у TikTok, на фоні пищали, миготіли, і подавали сигнал різні медичні прилади.

Один з користувачів TikTok запитав у коментарях: "А ви взагалі перевіряєте стан пацієнтів?" Інший написав: "Монітор не пищить просто так. Привіт із приймального відділення".

У виданні наголосили, що медсестри працювали у кардіологічному відділенні клініки Asklepios у Вайсенфельсі. Саме там, у першому корпусі, працівниці клініки розпочали прямий ефір під час нічної зміни.

Леа Х., яка розпочала стрім через свій профіль, завершила медичне навчання у Вайсенфельсі лише два роки тому.

На коментарі у трансляції Леа Х. тільки знизувала плечима, а потім роздратовано відповідала: "Відчепись, чувак".

Її колега тим часом радила їй уголос: "Просто перезапусти стрим – позбавишся зануд".

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Коли про випадок стало відомо, керівництво клініки на чолі із завідувачем відділення доктором медицини Бурджином Озюяманом негайно відсторонило обох співробітниць від роботи.

У клініці зазначили, що жоден із пацієнтів не постраждав. Однак інцидент спричинив хвилю критики з боку медичної спільноти.

Усунена медсестра Леа Х. наразі закрила свій TikTok-профіль для публічного доступу. Давати коментарі щодо звинувачень вона відмовилася.