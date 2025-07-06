В немецкой клинике – скандал: пациенты умоляли о помощи, а медсестры вели TikTok-трансляцию

В клинике Asklepios в Вайсенфельсе, что в Саксонии-Анхальт, произошел инцидент. Ночные медсестры в течение 90 минут общались с незнакомыми людьми в TikTok, вместо того, чтобы заботиться о 29 пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Что известно о скандале в немецкой клинике

Журналисты отметили, что скандал раскрылся только благодаря сообщениям из социальных сетей. Во время того, как медсестры вели трансляцию в TikTok, на фоне пищали, мигали, и подавали сигнал различные медицинские приборы.

Один из пользователей TikTok спросил в комментариях: "А вы вообще проверяете состояние пациентов?" Другой написал: "Монитор не пищит просто так. Привет из приемного отделения".

В издании отметили, что медсестры работали в кардиологическом отделении клиники Asklepios в Вайсенфельсе. Именно там, в первом корпусе, работницы клиники начали прямой эфир во время ночной смены.

Леа Х., которая начала стрим через свой профиль, завершила медицинское обучение в Вайсенфельсе только два года назад.

На комментарии в трансляции Леа Х. только пожимала плечами, а потом раздраженно отвечала: "Отстань, чувак".

Ее коллега тем временем советовала ей вслух: "Просто перезапусти стрим – избавишься от зануд".

Как наказали медсестер после раскрытия скандала

Когда о случае стало известно, руководство клиники во главе с заведующим отделением доктором медицины Бурджином Озюяманом немедленно отстранило обеих сотрудниц от работы.

В клинике отметили, что ни один из пациентов не пострадал. Однако инцидент вызвал волну критики со стороны медицинского сообщества.

Отстраненная медсестра Леа Х. пока закрыла свой TikTok-профиль для публичного доступа. Давать комментарии по поводу обвинений она отказалась.