Сірчаний корок у вусі: чому виникає, як позбутись та коли звертатись до лікаря

Закладене вухо, шум, погіршення слуху – знайомі симптоми? Можливо, причина не у хворобі, а у звичайному сірчаному корку. Пояснюємо, чи треба її боятися, коли варто звернутися до лікаря і як запобігти неприємним наслідкам.

Багато людей помилково вважають вушну сірку брудом, який потрібно якнайшвидше видалити. Насправді ж це природній "охоронець" наших вух, пише 24 Канал з посилання на National Library of Medicine.

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Вушна сірка потрібна

Вушна сірка утворюється спеціальними залозами на вході до слухового проходу й виконує низку важливих завдань:

не дозволяє пилу, бактеріям і дрібним частинкам проникати глибше у вухо;

дбає про достатнє зволоження чутливої шкіри слухового проходу;

захищає від розвитку інфекцій.

У нормі надлишок сірки виводиться природним шляхом – завдяки рухам щелепи, коли ми жуємо, говоримо, позіхаємо. Однак іноді сірка затримується, ущільнюється та утворює ту саму "сірчаний корок".

Чому виникають сірчані корки

Причин може бути кілька, ось найпоширеніші з них:

Помилки у гігієні вух. Використання ватних паличок – найчастіша причина. Замість очищення вуха, вони проштовхують сірку глибше, сприяючи утворенню корка. Анатомічні особливості. Якщо слуховий прохід вузький або має вигини, сірка виводиться гірше. Часте носіння навушників або слухових апаратів. Вони буквально перекривають вихід для сірки. Схильність до надмірного утворення сірки чи частий контакт з водою – це нерідко буває у плавців. Сухість шкіри у вусі. Недостатня вологість робить сірку твердою та щільною.

Які симптоми вказують на сірчаний корок

Спочатку ви можете нічого не помічати, але з часом корок починає давати про себе знати:

зниження слуху, відчуття закладеності;

шум, дзвін у вусі, "відлуння" власного голосу;

тиск або навіть біль, якщо корок тисне на барабанну перетинку;

іноді – запаморочення, якщо страждає вестибулярний апарат;

напади кашлю через подразнення нервових закінчень.

Чи можна видалити сірчаний корок вдома самостійно

Якщо ви підозрюєте сірчаний корок, важливо діяти обережно. Ось кілька перевірених і безпечних методів, які можна застосовувати самостійно:

Краплі для розм’якшення сірки. В аптеці продаються спеціальні розчини або звичайний фізрозчин – закапайте у вухо згідно з інструкцією, зачекайте 10 – 15 хвилин, потім акуратно промийте вухо теплою водою. Перекис водню 3%. Капніть кілька крапель, зачекайте, поки "шипіння" не припиниться, після чого обережно нахиліть голову, щоб рідина витекла. Повторюйте 2 – 3 дні. Тепла олія. Оливкова або мигдальна олія, підігріта до комфортної температури, закапується у вухо. Залиште на 10 – 15 хвилин, після чого промийте слуховий прохід.

Коли потрібна допомога лікаря?

Якщо домашні способи не допомогли, з’явилося сильне відчуття закладеності чи біль – не експериментуйте, зверніться до отоларинголога. Лікар швидко та безболісно видалити корок за допомогою безпечних інструментів або промивання.

Важливо! Ніколи не намагайтеся видаляти корок ватною паличкою, пінцетом чи іншими підручними засобами – це може призвести до травми чи серйозних ускладнень!

Як запобігти появі сірчаного корка

Забудьте про ватні палички! Достатньо мити вуха ззовні теплою водою та промокати рушником або ватним диском.

Регулярно відвідуйте ЛОР-лікаря, особливо якщо маєте схильність до утворення корків.

Використовуйте захисні беруші під час плавання, якщо ваші вуха часто контактують з водою.

Слідкуйте за станом шкіри слухового проходу – при сухості застосовуйте емоленти або консультуйтесь із лікарем.

Сірчаний корок – це не привід для паніки. Проблема легко вирішується, якщо діяти правильно. Головне – не займатися самолікуванням, якщо не впевнені у своїх силах. Не ризикуйте своїм слухом: у разі сумнівів завжди звертайтеся до спеціаліста.