Сірчаний корок у вусі: чому виникає, як позбутись та коли звертатись до лікаря
- Сірчані корки утворюються через затримку вушної сірки, що може спричиняти зниження слуху, шум у вусі та інші симптоми.
- Рекомендується звертатися до лікаря, якщо домашні методи видалення корка не допомогли або з'явився біль, не використовувати ватні палички та інші підручні засоби для чистки.
- Щоб запобігти утворенню корків, необхідно уникати ватних паличок, промивати вуха ззовні водою, використовувати захисні беруші під час плавання та регулярно консультуватися з лікарем.
Закладене вухо, шум, погіршення слуху – знайомі симптоми? Можливо, причина не у хворобі, а у звичайному сірчаному корку. Пояснюємо, чи треба її боятися, коли варто звернутися до лікаря і як запобігти неприємним наслідкам.
Багато людей помилково вважають вушну сірку брудом, який потрібно якнайшвидше видалити. Насправді ж це природній "охоронець" наших вух, пише 24 Канал з посилання на National Library of Medicine.
Також на тему Вкусив кліщ: які аналізи потрібно здати
Вушна сірка потрібна
Вушна сірка утворюється спеціальними залозами на вході до слухового проходу й виконує низку важливих завдань:
- не дозволяє пилу, бактеріям і дрібним частинкам проникати глибше у вухо;
- дбає про достатнє зволоження чутливої шкіри слухового проходу;
- захищає від розвитку інфекцій.
У нормі надлишок сірки виводиться природним шляхом – завдяки рухам щелепи, коли ми жуємо, говоримо, позіхаємо. Однак іноді сірка затримується, ущільнюється та утворює ту саму "сірчаний корок".
Чому виникають сірчані корки
Причин може бути кілька, ось найпоширеніші з них:
- Помилки у гігієні вух. Використання ватних паличок – найчастіша причина. Замість очищення вуха, вони проштовхують сірку глибше, сприяючи утворенню корка.
- Анатомічні особливості. Якщо слуховий прохід вузький або має вигини, сірка виводиться гірше.
- Часте носіння навушників або слухових апаратів. Вони буквально перекривають вихід для сірки.
- Схильність до надмірного утворення сірки чи частий контакт з водою – це нерідко буває у плавців.
- Сухість шкіри у вусі. Недостатня вологість робить сірку твердою та щільною.
Які симптоми вказують на сірчаний корок
Спочатку ви можете нічого не помічати, але з часом корок починає давати про себе знати:
- зниження слуху, відчуття закладеності;
- шум, дзвін у вусі, "відлуння" власного голосу;
- тиск або навіть біль, якщо корок тисне на барабанну перетинку;
- іноді – запаморочення, якщо страждає вестибулярний апарат;
- напади кашлю через подразнення нервових закінчень.
Чи можна видалити сірчаний корок вдома самостійно
Якщо ви підозрюєте сірчаний корок, важливо діяти обережно. Ось кілька перевірених і безпечних методів, які можна застосовувати самостійно:
- Краплі для розм’якшення сірки. В аптеці продаються спеціальні розчини або звичайний фізрозчин – закапайте у вухо згідно з інструкцією, зачекайте 10 – 15 хвилин, потім акуратно промийте вухо теплою водою.
- Перекис водню 3%. Капніть кілька крапель, зачекайте, поки "шипіння" не припиниться, після чого обережно нахиліть голову, щоб рідина витекла. Повторюйте 2 – 3 дні.
- Тепла олія. Оливкова або мигдальна олія, підігріта до комфортної температури, закапується у вухо. Залиште на 10 – 15 хвилин, після чого промийте слуховий прохід.
Коли потрібна допомога лікаря?
Якщо домашні способи не допомогли, з’явилося сильне відчуття закладеності чи біль – не експериментуйте, зверніться до отоларинголога. Лікар швидко та безболісно видалити корок за допомогою безпечних інструментів або промивання.
Важливо! Ніколи не намагайтеся видаляти корок ватною паличкою, пінцетом чи іншими підручними засобами – це може призвести до травми чи серйозних ускладнень!
Як запобігти появі сірчаного корка
- Забудьте про ватні палички! Достатньо мити вуха ззовні теплою водою та промокати рушником або ватним диском.
- Регулярно відвідуйте ЛОР-лікаря, особливо якщо маєте схильність до утворення корків.
- Використовуйте захисні беруші під час плавання, якщо ваші вуха часто контактують з водою.
- Слідкуйте за станом шкіри слухового проходу – при сухості застосовуйте емоленти або консультуйтесь із лікарем.
Сірчаний корок – це не привід для паніки. Проблема легко вирішується, якщо діяти правильно. Головне – не займатися самолікуванням, якщо не впевнені у своїх силах. Не ризикуйте своїм слухом: у разі сумнівів завжди звертайтеся до спеціаліста.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.