Криза середнього віку чи менопауза: що таке синдром нещасного чоловіка

Дратівливість, буркотливість та емоційна замкненість – це моделі поведінки, які часто спостерігаються у чоловіків середнього віку. Ці прояви можуть свідчити про так званий "синдром нещасного чоловіка".

Повсякденні дрібниці на кшталт "неправильно навантаженої посудомийної машини" або "затримки в черзі" можуть ставати причиною конфліктів, повідомляє 24 Канал з посилання на The Telegraph.

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Синдромом нещасного чоловіка

Часто така поведінка сприймається як риса характеру, але в деяких випадках її можна пояснити "синдромом нещасного чоловіка". Цей термін, хоч і не є офіційним клінічним діагнозом, описує емоційний стан чоловіків середнього віку, який супроводжується дратівливістю, негативізмом та відстороненістю.

Психологи пояснюють, що чоловікам буває складно висловлювати свої емоції через соціальні стереотипи. Гнів і роздратування часто стають "прийнятною" формою самовираження, хоча зазвичай вони приховують глибші почуття, такі як тривога чи смуток. Наприклад, внутрішні переживання щодо життєвих змін можуть проявлятися у вигляді дратівливості.

Чому чоловіки стають такими

Надмірна критичність може бути наслідком низької самооцінки, розчарувань чи нереалізованих очікувань. Психологи також виділяють когнітивні викривлення, перфекціонізм і навіть "чоловічу менопаузу" – зниження рівня тестостерону. Водночас соціальні та психологічні фактори, такі як стрес чи незадоволеність життям, впливають не менше.

Чоловіки часто пригнічують свої емоції, не справляючись із внутрішніми кризами, що призводить до звинувачень замість рефлексії.

Як підтримати партнера

Щоб впоратися із ситуацією, важливо підходити до проблеми з підтримкою і розумінням. Ось кілька порад:

Не беріть критику близько до серця. Пам’ятайте, його негатив – це не ваша провина. Заохочуйте до саморефлексії. Спробуйте обговорити, що саме турбує чоловіка, наприклад, через питання: "Що ти насправді відчуваєш?". Допоможіть знайти нові цілі. Це може бути спільне хобі або фізична активність, які допоможуть відновити емоційний зв’язок. Встановіть межі. Фрази на кшталт: "Я хочу допомогти, але не стану об’єктом твоїх образ", допоможуть зберегти здорову дистанцію. Дбайте про себе. Приділяйте увагу своєму добробуту, займайтеся хобі чи спортом.

Дратівливість і емоційна замкненість партнера – це виклик, який можна подолати через підтримку і відкриту комунікацію. Головне – допомогти партнеру знайти баланс і не забувати про власний добробут.