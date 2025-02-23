Синдром хронічної втоми: чому ви завжди виснажені та як з цим боротися

Синдром хронічної втоми (CFS) – це складний медичний стан, який супроводжується постійним виснаженням, що триває щонайменше 6 місяців і не зникає навіть після тривалого відпочинку.

Синдром хронічної втоми – це реальне медичне захворювання, яке значно впливає на якість життя людини. 24 Канал, з посиланням на Healthline, детально розповідає про симптоми та лікування цього стану.

Дивіться також Чи можуть БАДи допомогти побороти тривогу та стрес

Причини цього стану досі точно не встановлені, але вчені припускають, що він може бути пов'язаний із вірусними інфекціями, порушенням роботи імунної системи, гормональними збоями або генетичною схильністю.

Основні симптоми CFS

Головною ознакою синдрому хронічної втоми є надзвичайне виснаження, яке ускладнює повсякденне життя і не минає після відпочинку. Діагноз встановлюється, якщо такий стан триває понад пів року та суттєво впливає на якість життя.

Крім втоми, у людей із CFS часто спостерігаються:

Проблеми зі сном: безсоння, відчуття розбитості навіть після тривалого сну.

Погіршення пам'яті та концентрації уваги.

Головний біль та болі у м'язах і суглобах без запальних процесів.

Часті ангіни та збільшені лімфовузли.

Ортостатична непереносимість – запаморочення або слабкість при зміні положення тіла (наприклад, коли людина встає з ліжка).

Увага. Симптоми можуть змінюватися за інтенсивністю – іноді вони майже зникають, але потім повертаються, що робить CFS важким для діагностики та лікування.

Що може спричинити синдром хронічної втоми

Конкретної причини CFS поки що не знайдено, але дослідження показують, що кілька факторів можуть сприяти його розвитку.

Вірусні інфекції . Вважається, що CFS може бути пов'язаний із певними вірусами, такими як вірус Епштейна-Барр (EBV), вірус герпесу 6 типу, вірус краснухи або бактерія Mycoplasma pneumoniae. Деякі дослідження свідчать, що у 10% людей, які перенесли ці інфекції, розвивається стан, що відповідає критеріям CFS.

. Вважається, що CFS може бути пов'язаний із певними вірусами, такими як вірус Епштейна-Барр (EBV), вірус герпесу 6 типу, вірус краснухи або бактерія Mycoplasma pneumoniae. Деякі дослідження свідчать, що у 10% людей, які перенесли ці інфекції, розвивається стан, що відповідає критеріям CFS. Ослаблена імунна система . У людей із CFS часто спостерігаються порушення в роботі імунної системи, проте ще невідомо, чи це є основною причиною захворювання.

. У людей із CFS часто спостерігаються порушення в роботі імунної системи, проте ще невідомо, чи це є основною причиною захворювання. Гормональні збої . Деякі пацієнти мають аномальні рівні кортизолу та інших гормонів, однак це поки не дає чіткої відповіді на причини хвороби.

. Деякі пацієнти мають аномальні рівні кортизолу та інших гормонів, однак це поки не дає чіткої відповіді на причини хвороби. Генетична схильність. Деякі дослідження вказують, що CFS може бути спадковим, особливо якщо в родині є випадки цього захворювання.

Зауважте. CFS найчастіше зустрічається у жінок віком 40-50 років. Ризик розвитку хвороби підвищують: хронічний стрес, алергії та екологічні фактори.

CFS важко діагностувати, оскільки немає специфічних аналізів, які могли б підтвердити цей діагноз. Його симптоми можуть збігатися з багатьма іншими станами, такими як:

хвороба Лайма,

мононуклеоз,

розсіяний склероз,

гіпотиреоз,

фіброміалгія,

депресія.

Як лікувати синдром хронічної втоми

На жаль, специфічного лікування CFS не існує, але симптоми можна контролювати. Для цього фахівці радять регулярний відпочинок, зниження стресу та контроль фізичних навантажень можуть полегшити стан. Важливо уникати перенапруження, оскільки надмірна активність може викликати погіршення симптомів.

Іноді лікарі призначають антидепресанти або ліки для поліпшення сну. Однак вони не виліковують CFS, а лише допомагають контролювати деякі його прояви.

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) може бути корисною для покращення психологічного стану пацієнтів та допомагає адаптуватися до обмежень, які спричиняє хвороба.

Деякі дослідження вказують, що підтримка здорового рівня вітамінів B2, B12 та магнію може мати позитивний ефект.

Зауважте. Синдром хронічної втоми може тривати роками, проте в деяких випадках симптоми поступово слабшають. Частина людей може повністю відновитися, хоча хвороба часто має циклічний характер, з періодами загострень і ремісій.