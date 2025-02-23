Синдром хронической усталости: почему вы всегда истощены и как с этим бороться

Синдром хронической усталости (CFS) – это сложное медицинское состояние, которое сопровождается постоянным истощением, которое длится не менее 6 месяцев и не исчезает даже после длительного отдыха.

Синдром хронической усталости – это реальное медицинское заболевание, которое значительно влияет на качество жизни человека. 24 Канал, со ссылкой на Healthline, подробно рассказывает о симптомах и лечении этого состояния.

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Причины этого состояния до сих пор точно не установлены, но ученые предполагают, что оно может быть связано с вирусными инфекциями, нарушением работы иммунной системы, гормональными сбоями или генетической предрасположенностью.

Основные симптомы CFS

Главным признаком синдрома хронической усталости является чрезвычайное истощение, которое затрудняет повседневную жизнь и не проходит после отдыха. Диагноз устанавливается, если такое состояние длится более полугода и существенно влияет на качество жизни.

Кроме усталости, у людей с CFS часто наблюдаются:

Проблемы со сном: бессонница, ощущение разбитости даже после длительного сна.

Ухудшение памяти и концентрации внимания.

Головная боль и боли в мышцах и суставах без воспалительных процессов.

Частые ангины и увеличенные лимфоузлы.

Ортостатическая непереносимость – головокружение или слабость при изменении положения тела (например, когда человек встает с кровати).

Внимание. Симптомы могут меняться по интенсивности – иногда они почти исчезают, но затем возвращаются, что делает CFS трудным для диагностики и лечения.

Что может вызвать синдром хронической усталости

Конкретной причины CFS пока не найдено, но исследования показывают, что несколько факторов могут способствовать его развитию.

Вирусные инфекции . Считается, что CFS может быть связан с определенными вирусами, такими как вирус Эпштейна-Барр (EBV), вирус герпеса 6 типа, вирус краснухи или бактерия Mycoplasma pneumoniae. Некоторые исследования свидетельствуют, что у 10% людей, перенесших эти инфекции, развивается состояние, соответствующее критериям CFS.

. Считается, что CFS может быть связан с определенными вирусами, такими как вирус Эпштейна-Барр (EBV), вирус герпеса 6 типа, вирус краснухи или бактерия Mycoplasma pneumoniae. Некоторые исследования свидетельствуют, что у 10% людей, перенесших эти инфекции, развивается состояние, соответствующее критериям CFS. Ослабленная иммунная система . У людей с CFS часто наблюдаются нарушения в работе иммунной системы, однако еще неизвестно, ли это является основной причиной заболевания.

. У людей с CFS часто наблюдаются нарушения в работе иммунной системы, однако еще неизвестно, ли это является основной причиной заболевания. Гормональные сбои . Некоторые пациенты имеют аномальные уровни кортизола и других гормонов, однако это пока не дает четкого ответа на причины болезни.

. Некоторые пациенты имеют аномальные уровни кортизола и других гормонов, однако это пока не дает четкого ответа на причины болезни. Генетическая предрасположенность. Некоторые исследования указывают, что CFS может быть наследственным, особенно если в семье есть случаи этого заболевания.

Заметьте. CFS чаще всего встречается у женщин в возрасте 40-50 лет. Риск развития болезни повышают: хронический стресс, аллергии и экологические факторы.

CFS трудно диагностировать, поскольку нет специфических анализов, которые могли бы подтвердить этот диагноз. Его симптомы могут совпадать со многими другими состояниями, такими как:

болезнь Лайма,

мононуклеоз,

рассеянный склероз,

гипотиреоз,

фибромиалгия,

депрессия.

Как лечить синдром хронической усталости

К сожалению, специфического лечения CFS не существует, но симптомы можно контролировать. Для этого специалисты советуют регулярный отдых, снижение стресса и контроль физических нагрузок могут облегчить состояние. Важно избегать перенапряжения, поскольку чрезмерная активность может вызвать ухудшение симптомов.

Иногда врачи назначают антидепрессанты или лекарства для улучшения сна. Однако они не излечивают CFS, а лишь помогают контролировать некоторые его проявления.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) может быть полезной для улучшения психологического состояния пациентов и помогает адаптироваться к ограничениям, которые вызывает болезнь.

Некоторые исследования указывают, что поддержка здорового уровня витаминов B2, B12 и магния может иметь положительный эффект.

Обратите внимание. Синдром хронической усталости может длиться годами, однако в некоторых случаях симптомы постепенно ослабевают. Часть людей может полностью восстановиться, хотя болезнь часто имеет циклический характер, с периодами обострений и ремиссий.