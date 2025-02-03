Створили гель, який в сотні разів швидше загоює кістки

Остеопороз – це захворювання, за якого кісткова тканина стає крихкою через порушення балансу між клітинами, що руйнують кістки, та клітинами, які відповідають за їх відновлення. Вчені змогли зробити прорив в лікуванні цієї хвороби.

За статистикою, остеопороз вражає кожну третю жінку та кожного п'ятого чоловіка у віці старше 50 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Bone.

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Зазвичай лікування остеопорозу здійснюється за допомогою медикаментів, які або уповільнюють руйнування кісткової тканини, або стимулюють її відновлення. Таке лікування триває від 6 до 24 місяців і часто супроводжується побічними ефектами.

Новий гель для кісток

Науковці з Федерального технологічного інституту в Лозанні (Швейцарія) у співпраці з компанією Flowbone розробили альтернативне рішення – інноваційний ін’єкційний гідрогель.

Основу гелю становлять гіалуронова кислота, яка є природним компонентом сполучних тканин, та наночастинки гідроксиапатиту – основного мінералу кісткової тканини. Гель вводять у послаблені ділянки кістки, де він сприяє активному росту кісткової тканини.

Ефективність нового препарату

У лабораторних дослідженнях на щурах було встановлено, що через 2 – 4 тижні після ін’єкції щільність кісткової тканини в оброблених зонах зросла у 2 – 3 рази. При комбінованій терапії з гормональними препаратами та засобами, що уповільнюють руйнування кісток, щільність збільшувалася майже у п’ять разів.

Головна перевага нового гелю полягає в тому, що він починає діяти вже через два тижні, а не рік, що значно перевершуючи за швидкістю традиційні методи лікування. Крім того, він викликає менше побічних ефектів і може застосовуватися разом з іншими препаратами, що дозволяє досягти максимальної ефективності.

Наразі науковці очікують дозволу регулювальних органів на проведення клінічних випробувань на людях. Якщо ефективність буде підтверджено, нова методика може стати справжнім проривом у лікуванні остеопорозу, значно знижуючи ризик переломів і покращуючи якість життя пацієнтів.