"Шкідливість 5G": нове дослідження розвінчало ще один міф

Хвилі паніки навколо стільникового зв’язку п’ятого покоління – черговий міф, який не витримує наукової перевірки. Попри те, що 5G давно стало мішенню теорій змов і страхів про нібито шкоду для здоров’я, нове дослідження вчених вкотре доводить – смартфони людей не вбивають.

Як повідомляє Popular Science, посилаючись на результати дослідження в журналі PNAS Nexus, вплив частот 5G на клітини шкіри не спричиняє жодних негативних змін, інформує 24 Канал.

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Чому виникли підозри щодо 5G

Технологія 5G працює в певних діапазонах електромагнітного випромінювання, зокрема – близько 6 гігагерц. Найближчим часом ці межі можуть бути розширені до діапазонів 24,3-27,5 та 39,53-43,3 ГГц.

Загроза виникає лише тоді, коли йдеться про надпотужні електромагнітні поля. Але частоти 5G не проникають у тіло людини глибше кількох міліметрів шкіри – тобто фізіологічно не здатні впливати на організм на клітинному рівні.

Як проходило дослідження

Науковці з Університету конструктора в Німеччині вирішили перевірити вплив частот 5G на живі клітини. Вони піддавали два типи клітин шкіри – фібробласти (сполучна тканина) і кератиноцити (основа епідермісу) – впливу різних частот, у тому числі значно вищих за рекомендовані норми.

Тривалість експозиції становила від 2 до 48 годин, після чого дослідники оцінили зміни на генетичному та епігенетичному рівнях (зокрема, чи змінилася поведінка генів під впливом випромінювання).

Що показали результати

Дослідження виявило: жодних біологічних змін не відбулося навіть за умов перевищення допустимих меж у 10 разів.

Наші результати повністю відповідають фізиці: на цих частотах квантова енергія занадто низька, щоб спричинити фотохімічний чи іонізуючий ефект,

– зазначили автори.

Науковці сподіваються, що ці дані остаточно покладуть край дискусіям про нібито"шкідливий вплив 5G".