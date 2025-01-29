Що таке трансжири та як вони впливають на здоровʼя
- Трансжири бувають штучні (промислові) та природні, причому основним джерелом є промислово оброблені продукти.
- Трансжири підвищують "поганий" холестерин і знижують "хороший", що збільшує ризик серцево-судинних захворювань; їх споживання слід обмежити до 1% від загальної кількості калорій.
- Рекомендується використовувати рідкі олії, уникати магазинної випічки, перевіряти етикетки, обмежити смажені страви та включати більше здорових продуктів у раціон.
- ВООЗ закликає відмовитися від використання трансжирів у продуктах до 2023 року.
Трансжири – особлива категорія харчових жирів. Вони поділяються на два основні види: штучні (промислові) та природні (натуральні).
Промислові трансжири створюються штучно з метою продовження терміну зберігання продуктів та покращення їхніх смакових якостей, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.
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Вони утворюються в результаті гідрогенізації – процесу перетворення рідких олій на тверді жири. Натуральні трансжири, у свою чергу, містяться в невеликій кількості в молочних продуктах та м’ясі.
Основним джерелом трансжирів для більшості людей є продукти, які піддалися промисловій обробці. Трансжири часто зустрічаються у фастфуді, пончиках, випічці, заморожених напівфабрикатах, крекерах та маргарині.
Чим небезпечні трансжири
Трансжири негативно впливають на рівень холестерину в організмі.
Холестерин буває двох типів:
- "Поганий" холестерин (ліпопротеїни низької щільності, ЛПНЩ) – сприяє утворенню бляшок у стінках артерій, що призводить до атеросклерозу.
- "Хороший" холестерин (ліпопротеїни високої щільності, ЛПВЩ) – допомагає виводити надлишковий холестерин з організму через печінку.
Трансжири підвищують рівень "поганого" холестерину та знижують рівень "хорошого". Це збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту та цукрового діабету другого типу.
Допустима кількість трансжирів у раціоні
Трансжири слід максимально виключити з раціону. Їхня частка не має перевищувати 1% від загальної кількості споживаних калорій на день. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає виробників повністю відмовитися від використання трансжирів у продуктах до 2023 року.
Обмеження не поширюються на натуральні трансжири, які містяться у м’ясних та молочних продуктах.
Як зменшити споживання трансжирів
Для зменшення кількості трансжирів у раціоні рекомендується:
- надавати перевагу рідким рослинним оліям (наприклад, оливковій або соняшниковій) замість вершкового масла;
- уникати магазинної випічки, таких як печиво, пироги, пончики, а також фастфуду;
- перевіряти етикетки на наявність напису "0 г трансжирів" та відсутність гідрогенізованих олій у складі;
- обмежити споживання смажених у фритюрі страв у ресторанах та кафе;
- включати до раціону більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, нежирного м’яса, риби та знежирених молочних продуктів.
Ці заходи допоможуть знизити ризик негативного впливу трансжирів на здоров’я.
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