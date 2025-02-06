Психологи і психотерапевти мають пройти сертифікацію: новий закон

Всі психологи та психотерапевти тепер зобов'язані мати вищу освіту та пройти сертифікацію міжнародного зразка. Це стане обов'язковим етапом для практики в Україні.

Сертифікація психологів і психотерапевтів

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон – №4223-IX "Про систему охорони психічного здоров'я України". Документ встановлює нові вимоги для психологів і психотерапевтів, інформує 24 Канал.

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Зауважте. Законопроєкт був ухвалений Верховною Радою 15 січня 2024 року, а 6 лютого 2025 року він повернувся до парламенту з підписом президента.

Закон передбачає кілька важливих змін:

Створення Національної комісії з питань психічного здоров'я, яка координуватиме діяльність у цій сфері.

Встановлення вимог до фахівців: психологи та психотерапевти тепер повинні мати повну вищу освіту і проходити сертифікацію міжнародного зразка.

Переваги та недоліки закону

Документ також акцентує увагу на охороні психічного здоров'я на робочих місцях, вимагаючи від роботодавців створення програм психосоціальної підтримки працівників.

Однак, незважаючи на позитивні зміни, деякі фахівці висловлюють побоювання щодо можливих негативних наслідків, зокрема ризику корупції в роботі новоствореної комісії.