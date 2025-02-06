Психологи и психотерапевты должны пройти сертификацию: новый закон

Все психологи и психотерапевты теперь обязаны иметь высшее образование и пройти сертификацию международного образца. Это станет обязательным этапом для практики в Украине.

Сертификация психологов и психотерапевтов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон – №4223-IX "О системе охраны психического здоровья Украины". Документ устанавливает новые требования для психологов и психотерапевтов, информирует 24 Канал.

Смотрите также В Украине изменили рекомендации по раннему выявлению рака: что изменилось

Заметьте. Законопроект был принят Верховной Радой 15 января 2024 года, а 6 февраля 2025 года он вернулся в парламент с подписью президента.

Закон предусматривает несколько важных изменений:

Создание Национальной комиссии по вопросам психического здоровья, которая будет координировать деятельность в этой сфере.

Установление требований к специалистам: психологи и психотерапевты теперь должны иметь полное высшее образование и проходить сертификацию международного образца.

Преимущества и недостатки закона

Документ также акцентирует внимание на охране психического здоровья на рабочих местах, требуя от работодателей создания программ психосоциальной поддержки работников.

Однако, несмотря на положительные изменения, некоторые специалисты высказывают опасения относительно возможных негативных последствий, в частности риска коррупции в работе новосозданной комиссии.