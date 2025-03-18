Скільки часу потрібно, щоб забути колишніх партнерів

Коли стосунки закінчуються, багато людей продовжують відчувати складні почуття до своїх колишніх партнерів. Особливо це актуально, якщо ініціатором розриву виступила інша людина, а стосунки тривали багато років. Повністю відпустити того, хто ще недавно був таким близьким, часто буває непросто.

Вважається, що навіть після розставання певний емоційний зв'язок може зберігатися. Утім, існує й протилежна думка: з часом цей зв'язок поступово слабшає і втрачає свою силу. Вчені провели дослідження, щоб розібратися, скільки часу потрібно для повного емоційного звільнення від колишніх партнерів, про це повідомляє 24 Канал з посилання на Psychology Today.

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Нове дослідження розриву стосунків

У дослідженні взяли участь 320 осіб, які раніше пережили розрив після тривалих стосунків. Середній вік учасників становив трохи більш як 30 років, причому 57% респондентів були жінками. З моменту розриву, у середньому, пройшло близько 5 років, а самі стосунки тривали понад 4,6 року. Учасників попросили відповісти на низку питань про їхні почуття й ставлення до колишніх партнерів.

Наприклад, з'ясовувалося, чи хочуть вони спілкуватися з екскоханими або чи відчувають себе у їхній присутності комфортно і безпечно. Для порівняння аналогічні питання ставилися про інших людей, таких як друзі або родичі. Дослідники також аналізували, хто був ініціатором розриву, і чи вступали учасники у нові стосунки.

Коли зникають почуття до колишніх

Отримані дані показали, що з часом емоційний зв'язок із колишніми дійсно суттєво слабшає. У більшості випадків колишні партнери сприймалися як просто знайомі з минулого, не викликаючи сильних емоцій. Як правило, половина шляху до повного байдужості займала трохи більше 4 років, а для повного емоційного звільнення в середньому потрібно близько 8 років.

Утім, рівень емоційної прив’язаності варіювався серед учасників. Дехто навіть через багато років не міг повністю відпустити свої почуття до колишніх.

Крім того, дослідження виявило, що люди з тривожним типом прив’язаності були схильні довше зберігати зв'язок із колишніми. Аналогічна тенденція спостерігалася серед тих, хто продовжував підтримувати контакт з експартнерами.

Цікаво, що наявність спільних дітей посилювало прив’язаність одразу після розриву, проте з часом цей зв'язок слабшав швидше, ніж у пар без дітей. У той самий час такі фактори, як стать або наявність нових стосунків, практично не впливали на швидкість зникнення емоційної прив’язаності.