Скільки часу потрібно, щоб забути колишніх партнерів
- Дослідження показало, що для повного емоційного звільнення від колишніх партнерів в середньому потрібно близько 8 років.
- Люди з тривожним типом прив’язаності довше зберігали зв'язок із колишніми, в той час як наявність спільних дітей посилювало прив’язаність одразу після розриву, але з часом цей зв'язок слабшав швидше.
- Стать або наявність нових стосунків практично не впливали на швидкість зникнення емоційної прив’язаності.
Коли стосунки закінчуються, багато людей продовжують відчувати складні почуття до своїх колишніх партнерів. Особливо це актуально, якщо ініціатором розриву виступила інша людина, а стосунки тривали багато років. Повністю відпустити того, хто ще недавно був таким близьким, часто буває непросто.
Вважається, що навіть після розставання певний емоційний зв'язок може зберігатися. Утім, існує й протилежна думка: з часом цей зв'язок поступово слабшає і втрачає свою силу. Вчені провели дослідження, щоб розібратися, скільки часу потрібно для повного емоційного звільнення від колишніх партнерів, про це повідомляє 24 Канал з посилання на Psychology Today.
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Нове дослідження розриву стосунків
У дослідженні взяли участь 320 осіб, які раніше пережили розрив після тривалих стосунків. Середній вік учасників становив трохи більш як 30 років, причому 57% респондентів були жінками. З моменту розриву, у середньому, пройшло близько 5 років, а самі стосунки тривали понад 4,6 року. Учасників попросили відповісти на низку питань про їхні почуття й ставлення до колишніх партнерів.
Наприклад, з'ясовувалося, чи хочуть вони спілкуватися з екскоханими або чи відчувають себе у їхній присутності комфортно і безпечно. Для порівняння аналогічні питання ставилися про інших людей, таких як друзі або родичі. Дослідники також аналізували, хто був ініціатором розриву, і чи вступали учасники у нові стосунки.
Коли зникають почуття до колишніх
Отримані дані показали, що з часом емоційний зв'язок із колишніми дійсно суттєво слабшає. У більшості випадків колишні партнери сприймалися як просто знайомі з минулого, не викликаючи сильних емоцій. Як правило, половина шляху до повного байдужості займала трохи більше 4 років, а для повного емоційного звільнення в середньому потрібно близько 8 років.
Утім, рівень емоційної прив’язаності варіювався серед учасників. Дехто навіть через багато років не міг повністю відпустити свої почуття до колишніх.
Крім того, дослідження виявило, що люди з тривожним типом прив’язаності були схильні довше зберігати зв'язок із колишніми. Аналогічна тенденція спостерігалася серед тих, хто продовжував підтримувати контакт з експартнерами.
Цікаво, що наявність спільних дітей посилювало прив’язаність одразу після розриву, проте з часом цей зв'язок слабшав швидше, ніж у пар без дітей. У той самий час такі фактори, як стать або наявність нових стосунків, практично не впливали на швидкість зникнення емоційної прив’язаності.
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