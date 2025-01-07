Ученые из Weill Cornell Medicine в США обнаружили, что повышенный уровень эстрогена усиливает тягу к алкоголю, особенно в первые минуты его потребления, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Communications.

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В этом исследовании впервые было установлено, что эстроген существенно влияет на склонность женщин к запойному употреблению. Результаты работы продемонстрировали, что высокие уровни этого гормона приводят к так называемому "фронтальному потреблению", когда количество выпитого алкоголя резко возрастает в первые полчаса после начала потребления.

Новое исследование влияния эстрогена

Специалисты выяснили, что эстроген активирует определенные нейроны в головном мозге, которые отвечают за регуляцию настроения и зависимостей. Во время эксперимента на мышах было показано, что в периоды высокого уровня эстрогена самки значительно увеличивали потребление алкоголя по сравнению с днями, когда уровень гормона был низким.

Главную роль в этом процессе играет область поясной извилины (BNST). Когда мышь впервые пробовала алкоголь, активность нейронов в этой области возрастала, а высокий уровень эстрогена усиливал эту реакцию, что приводило к увеличению потребления алкоголя.

Эстроген влияет на желание пить у женщин

Ученых поразило, что действие эстрогена происходит практически мгновенно, поскольку он связывается с рецепторами на поверхности клеток, что ускоряет нейронные сигналы. Это резко контрастирует с традиционными механизмами действия гормонов, когда изменения происходят через активацию генов и требуют больше времени.

Исследование также выявило, что "фронтальное потребление" характерно только для женского организма, хотя аналогичные рецепторы есть и у мужчин. Отличие заключается в источнике эстрогена: у женщин он вырабатывается яичниками, а у мужчин – синтезируется из тестостерона в мозге.

Полученные результаты открывают новые возможности для лечения алкогольной зависимости. Например, использование ингибиторов фермента, который отвечает за синтез эстрогена, уже применяется для борьбы с гормонозависимыми опухолями.

Теперь ученые из США рассматривают возможность использования этих ингибиторов для снижения тяги к алкоголю у женщин во время гормональных колебаний. Сочетание таких препаратов с модуляторами нейронных сигналов может стать основой нового, более целенаправленного подхода к терапии.