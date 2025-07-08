В Украину возвращается жара: как уберечь себя и близких от теплового удара
- В Украине растут температуры, поэтому важно соблюдать меры безопасности во избежание теплового удара, таких как питье воды, ношение легкой одежды и избегание солнца в обеденное время.
- Основные симптомы теплового удара включают спутанность сознания, тошноту, головную боль, повышение температуры тела и общую слабость, и при их обнаружении необходимо действовать немедленно.
- Министерство здравоохранения рекомендует охлаждать помещение постепенно, следить за близкими и не оставлять детей или животных в закрытых авто.
С наступлением летней жары особенно важно проявить заботу о здоровье –свое и самых уязвимых: детей, людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические болезни.
У Министерстве здравоохранения напоминают: повышенные температуры могут стать серьезным испытанием для организма. Чтобы избежать опасности, стоит придерживаться простых, но эффективных советов, пишет 24 Канал.
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Тепловой удар – это чрезвычайно опасное состояние, которое развивается из-за перегрева организма. Длительное пребывание на солнце или в закрытом, душном помещении может нарушить терморегуляцию. В таких случаях человек нуждается в неотложной помощи.
Как избежать теплого удара
Пейте достаточно воды. Выбирайте чистую, комнатной температуры воду. Избегайте сладких напитков, газировки и кофе. Алкоголь во время жары – под строгим запретом. Регулярное питье поможет не допустить обезвоживания.
Надевайте легкую, светлую одежду. Отдавайте предпочтение натуральным легким тканям. Не забывайте про головной убор – это основная защита от солнечного удара. Перед выходом нанесите солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF на открытые участки кожи.
Избегайте пребывания на солнце в обеденное время. С 11:00 до 16:00 солнце активное – в этот период лучше оставаться дома или в тени. Если же нужно быть на улице, делайте регулярные перерывы в прохладном месте и переносите физическую активность на утренние или вечерние часы.
Охлаждайте помещение разумно. Не выставляйте кондиционер сразу на минимум после прихода с улицы – снижайте температуру постепенно. Если кондиционера нет, проветривайте комнату ночью, а днем держите окна и шторы закрытыми.
Следите за близкими. Никогда не оставляйте детей или животных в закрытых авто – даже с работающим кондиционером. Если видите человека, которому стало плохо, помогите ему попасть в тень и, при необходимости, вызовите "скорую". Периодически интересуйтесь самочувствием одиноких соседей или знакомых.
Как распознать тепловой удар
Основные тревожные признаки после пребывания на жаре:
- спутанность сознания, дезориентация;
- тошнота или рвота;
- сильная головная боль;
- учащение пульса, тяжелое дыхание тяжелое дыхание;
- покраснение, сухость и горячесть кожи сухость и горячесть кожи;
- кратковременная потеря сознания;
- повышение температуры тела;
- общая слабость или усталость.
Первая помощь при тепловом ударе
Если у вас или ваших близких появились симптомы перегрева, действуйте немедленно:
- Вызовите медиков по номеру 103.
- Перенесите человека в тень или прохладное место.
- Прикладывайте влажные полотенца или лед к шее, подмышек и паха.
- Если человек в сознании – давайте ему пить воду маленькими глотками.
- В случае рвоты поверните пострадавшего на бок.
- Следите за дыханием, пульсом и состоянием сознания до приезда врачей.
Тепловой удар может иметь тяжелые последствия для здоровья, а в случае несвоевременной помощи – даже угрожать жизни. Чтобы избежать опасных ситуаций, придерживайтесь рекомендаций и не игнорируйте тревожные симптомы у себя и других.
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