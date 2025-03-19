Все о замене суставов: цена, когда, кому и как можно делать эндопротезирование

Что делать, когда движение рукой или ногой причиняет невыносимую боль и дело не в проблемах с мышцами, а с изношенностью суставов? Массажи, инъекции, ударно-волновая терапия – вы перепробовали все – а эффекта нет. Значит, пора задуматься об эндопротезировании.

На что способна современная хирургия, 24 Каналу рассказал ортопед-травматолог высшей категории, заведующий отделением травматологии клиники "Оксфорд Медикал" Александр Мартынчук.

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Когда нужна замена сустава

Эндопротезирование (артропластика) предусматривает замену поврежденного сустава на искусственный. Такую операцию делают только тогда, когда другие методы неэффективны.

С возрастом или в результате негативных факторов, например травм или заболеваний, хрящи меняют свою форму: изнашиваются, стираются – и затем развивается болевой синдром, который существенно ограничивает движения. Поэтому показаниями для эндопротезирования являются дегенеративно-дистрофические изменения суставов, которые вызывают боль.

Александр Мартынчук "В последние годы пациенты, больные артрозом, существенно помолодели. Частая причина этого – разрушение кости в результате перенесенного COVID-19. А все потому, что во время коронавирусной болезни мелкие сосуды тромбируются и развивается всесторонний некроз кости. Течение процесса быстрое – за три месяца суставы разрушаются, что приводит к необходимости эндопротезирования даже в молодом возрасте."

В чем суть операции? Хирург удаляет поврежденные части хряща, частично с костями и на их место трансплантирует искусственные компоненты.

Какие суставы чаще всего нуждаются в замене

Чаще всего протезируют коленные суставы, чуть меньший процент касается тазобедренных, а дальше уже идут другие: плечевые, локтевые, лучезапястные, кисти и тому подобное.

В случае системных заболеваний, например ревматоидный артрит или подагра, иногда поражаются все суставы, однако заменяют путем артропластики только определенные. Единственное показание для оперативного вмешательства при артрозе – стойкий болевой синдром, который требует постоянного приема анальгетиков.

Александр Мартынчук "Сейчас можно протезировать практически любой сустав. Для таких сложных операций нужна предварительная подготовка. Есть ряд противопоказаний. Но самое главное, что нужно осознать – после хирургического вмешательства следует внимательно слушать врача и выполнять все его рекомендации. Ведь эндопротезы – это искусственные компоненты, а не живой организм."

Сейчас можно протезировать практически любой сустав. Для таких сложных операций нужна предварительная подготовка. Есть ряд противопоказаний. Но самое главное, что нужно осознать – после хирургического вмешательства следует внимательно слушать врача и выполнять все его рекомендации. Ведь эндопротезы – это искусственные компоненты, а не живой организм.

По словам врача, у любого материала есть определенный ресурс работы. Обычно протезы рассчитаны на 15 – 20 лет, но никто не предусмотрит, как будет реагировать кость на эндопротез или как повлияют на него со временем имеющиеся хронические заболевания – почек, печени, эндокринной системы.

Виды протезов сустава

В зависимости от того, впервые или уже второй раз устанавливаются протезы, они делятся на первичной фиксации и повторной (ревизионные). Ревизионные имплантировать сложнее, потому что для замены или корректировки старого протеза его надо сначала удалить, кость разрушить и зачистить, подобрать по размеру новый компонент, при этом учесть совместимость материалов. Если у пациента недостаток костной ткани, придется решать проблему прикрепления искусственного сустава.

Учитывая это протезы различаются по способу фиксации – механическим или цементным. В первом случае (бесцементная фиксация пресфит) протез вбивается в бедренную кость, затем одевается головка на бедренный компонент, делается вкладка в тазобедренный компонент, чем устраняется искусственный вывих. Результат – человек начинает ходить или в день выполнения операции или на следующий. Обычно пресфит применяют для младшей категории пациентов, которые имеют крепкую костную ткань.

Цементный метод фиксации больше подходит для пожилых людей, у которых есть остеопороз. Ведь механическая установка протеза может привести к перелому тазобедренной впадины или бедренной кости. Тогда искусственный сустав держится с помощью цемента, который создает новое ложе для компонентов.

По размеру замены протезы бывают частичными или тотальными (полностью искусственный сустав). По материалу – из металла (титана, сплавов кобальта и хрома), керамики или комбинированные.

Какие исследования необходимы, чтобы определиться с протезом

Есть несколько основных исследований:

в первую очередь оценивается рентгенография – по снимкам подбираются искусственные компоненты. Обычно их размер определяется с 90% точностью. Погрешность в 10% случается тогда, когда рентгенологически не установлено фокусное расстояние или пациент предоставил снимок, сделанный на маленькой пленке;

КТ или МРТ также помогает определить форму и размер искусственного сустава;

для выяснения способа фиксации рассчитываются специальные коэффициенты относительно наличия у человека остеопороза;

если есть сомнения относительно плотности костной ткани, выполняется разновидность рентгена – денситометрия – единственное адекватное исследование, которое показывает, есть ли остеопороз.

Стоимость замены сустава

Замена сустава – дорогостоящая операция. Если речь идет о крупных суставах (коленный, тазобедренный), то цена может колебаться от 70 до 200 тысяч гривен. В зависимости от типа протеза, сложности операции, медицинского учреждения и города.

Однако в стране действует программа Министерства здравоохранения, которая ежегодно закупает и предоставляет бесплатные эндопротезы. Для этого нужно предоставить копии паспорта, идентификационного кода, выписку из ЦНАП о месте регистрации, электронное направление от семейного врача на консультацию в ту травматологию, которая будет делать эндопротезирование. За год – полтора человек получит эндопротез. В Киеве есть дополнительная программа для жителей города, которая поддерживает и усиливает министерскую программу.

Но если развивается асептический некроз, возникает очень сильная боль. Такое заболевание буквально за несколько месяцев ставит человека на костыли. Тогда ждать, когда поступит очередь, невозможно.

Кому нельзя делать замену сустава

Есть абсолютные и относительные противопоказания для эндопротезирования. Абсолютные категорически запрещают такое оперативное вмешательство. В частности, это:

тяжелая сердечно-сосудистая патология;

тяжелая печеночная недостаточность;

почечная недостаточность;

повреждения кожи, раны, хронические язвы, которые длительное время не заживают.

К относительным противопоказаниям относятся состояния организма, которые являются обратимыми. Например, на момент обследования человек имеет язву желудка. Поэтому ему следует сначала пролечить желудок до полного заживления эрозии или язвы, иначе патология может вызвать послеоперационное кишечно-желудочное кровотечение и существенно осложнить жизнь как пациенту, так и врачам.

Такая же ситуация с тромбозом сосудов – надо предварительно обратиться к сосудистому хирургу, если необходимо, сделать операцию и только потом переходить к эндопротезированию.

При сахарном диабете есть большая вероятность возникновения осложнений. Повышенный сахар становится почвой для активного развития инфекции в организме, поэтому есть риск гематогенного распространения инфекции. Она попадает в самые слабые места, например, в область имплантации протеза или кардиостимулятора. Поэтому ортопед-травматолог советует сначала нормализовать уровень сахара, хотя бы до 7 ммоль/л, и только тогда назначает операцию.

Эндопротезирование – это серьезное оперативное вмешательство, поэтому пациента предварительно тщательно готовят к нему.

Реабилитация и факторы, которые влияют на длительность эксплуатации протеза

В каждом случае после операции травматолог предоставляет индивидуальные рекомендации по образу жизни и физической активности. Советует придерживаться определенного количества движений, инструктирует, как безопасно ставить ногу, что нужно делать, а чего категорически избегать. Список получается довольно большой, и именно эти условия гарантируют длительное использование искусственного сустава.

Александр Мартынчук "Надо понимать, что образ жизни с протезом должен стать другим. Если не выполнять рекомендаций ортопеда, протез вместо 15 – 20 лет будет служить только 2 – 3. Поэтому специалист подробно объясняет, как правильно вести себя, чтобы сустав не расшатался, потому что менять протез на ревизионный – достаточно сложный процесс."

По восстановлению после операции, то есть пациенты, которые на следующий день уже ходят. Пожилым людям нужна помощь – реабилитационное лечение, чтобы восстановить силу мышц и мобильность.

У определенной категории, в частности с хроническими болезнями или избытком веса, течение заболевания гораздо тяжелее, а реабилитация сложнее.

Ортопеды отмечают: после протезирования человек становится на 99% здоровым, поэтому остается только маленький 1% – научиться жить с эндопротезом. Ведь сейчас эндопротезирование суставов признано операцией №1 в мире по своей эффективности и качеству.

Что такое артроскопия и почему ее не следует путать с эндопротезированием

Александр Мартынчук "Это принципиально разные типы оперативных вмешательств. Эндопротезирование делается в крайнем случае, когда с коленным, тазобедренным или плечевым суставом уже ничего нельзя сделать, кроме как заменить его."

А артроскопия – малоинвазивное оперативное вмешательство, в том числе и с диагностической целью. МРТ не всегда является точным методом установления диагноза: если у врача появляются сомнения, он рекомендует провести диагностическую артроскопию.

Через маленькие разрезы внутрисуставно вводится камера. Колба нагоняет воду, чтобы расширить полость сустава, чтобы специалист мог свободно оценить его состояние. Если обнаруживаются проблемы, ортопед сразу проводит необходимые манипуляции (резекцию, пластику) с мениском, связками, сухожилиями или оболочками сустава.

Александр Мартынчук "Во время артроскопии врач работает с костями опосредованно. Например, в случае болезни Келлера происходит отслоение хряща, поэтому ортопед с помощью такого метода может зафиксировать его. Если отслоение прогрессирует – провести резекцию хряща в пределах здоровой ткани, чтобы не травмировать ее, а удалить только поврежденную часть. "

Итак, простыми словами: артроскопия – это начальный этап попытки восстановить подвижность сустава, а эндопротезирование – финальный, когда другого выхода уже нет.

