Неизвестная болезнь в Конго

Серж Нгалебато, медицинский директор больницы в Бикоро, региональном центре мониторинга, отметил, что в большинстве случаев между появлением симптомов и смертью проходило лишь 48 часов, об этом информирует агентство АР, передает 24 Канал.

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Новая вспышка заболевания в ДР Конго возникла 21 января. Сейчас зафиксировано 419 случаев заражения, из которых 53 завершились смертью.

Вспышку связывают с летучими мышами

По информации Африканского бюро ВОЗ, первая вспышка в городе Болоко была связана с тем, что трое детей употребили мясо летучей мыши. Все они умерли в течение двух суток после проявления симптомов, похожих на геморрагическую лихорадку.

Как сообщает ВОЗ, в 2022 году количество подобных вспышек на африканском континенте выросло более чем на 60% по сравнению с прошлым десятилетием. Ученые давно выражают беспокойство относительно передачи болезней от диких животных к людям через потребление их мяса.

После начала второй вспышки неизвестной болезни 9 февраля в городе Бомате, образцы 13 пациентов были доставлены в Национальный институт биомедицинских исследований в Киншасе, столицы Конго, для проведения анализов.

Результаты исследований показали, что образцы не содержат следов лихорадки Эбола или других распространенных геморрагических лихорадок, таких как Марбург. Однако в нескольких случаях была обнаружена малярия.