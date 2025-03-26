Недельная статистика от Минздрава: где в Украине превышен эпидемический порог заболеваемости

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Украине снизилась, но ситуация с эпидемией еще не отступила полностью. Недельные статистики показывают спад новых случаев, однако в некоторых областях все еще фиксируют эпидемические всплески.

24 Канал со ссылкой на статистику Министерства здравоохранения рассказывает об эпидемиологической ситуации в стране. Так, с 17 по 23 марта в Украине зафиксировали 201 700 случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что на 16% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

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Среди заболевших – 108 375 детей, что также свидетельствует об уменьшении уровня заболеваемости по сравнению с предыдущим периодом.

Пик заболеваемости пройден

Пик заболеваемости на эти болезни пришелся на февраль, и сейчас наблюдается снижение новых случаев. ОРВИ в основном вызвана циркуляцией вирусов гриппа, активно распространяющихся в 21 регионе страны.

"С 17 по 23 марта в больницы были госпитализированы 6 176 человек, среди которых 3 567 – дети до 17 лет", – говорится в статистике.

Стоит знать. В Минздраве сообщили, что в результате осложнений COVID-19 зарегистрировано 4 летальных случая, а в результате гриппа – 19. Все умершие не были привиты против гриппа и COVID-19.

В каких регионах эпидситуация сложная

Эпидемическая ситуация на большинстве территории страны является стабильной. Превышение эпидемического порога среднего уровня зарегистрировано в 10 областях, в частности в Волынской, Житомирской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.

других регионах, включая Винницкую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Сумскую и Черниговскую области, уровень заболеваемости низкий.

Сколько заболевших всего

Всего с начала эпидсезона, продолжающегося с 30 сентября 2024 года, ОРВИ заболело 3 703 067 человек, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

Медики отмечают важность вакцинации, особенно среди уязвимых групп населения, для предотвращения осложнений и летальных случаев.

Как бы там ни было, поток новых случаев заболеваемости начал уменьшаться. Поэтому можно надеяться, что в ближайшее время ситуация стабилизируется в большинстве регионов.