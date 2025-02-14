Женщины, у которых уровень антимюллеривого гормона приближается к нулю, обычно сталкиваются с нехваткой яйцеклеток. Это состояние называется пониженным овариальным резервом.

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Причины и диагностика снижения уровня АМГ

На его развитие могут влиять такие факторы, как:

возраст;

генетическая предрасположенность;

хирургические вмешательства, такие как частичное или полное удаление яичников, операции при эндометриозе.

При сниженном овариальном резерве важно провести комплексное обследование перед планированием беременности. Оно включает следующие этапы:

анализы на гормоны: антимюллеров гормон (АМГ), фоликостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ) и эстрадиол. Эти показатели помогают оценить работу яичников;

ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза. Оно позволяет определить наличие фолликулов в яичниках, их количество и размеры. Кроме того, УЗИ помогает понять, произойдет ли овуляция в ближайшее время: в этом случае в яичнике будет виден большой фолликул, готовый к разрыву. Если овуляция уже состоялась, в яичнике будет видно желтое тело.

Важно отметить, что даже при очень низком уровне АМГ в яичниках могут оставаться фолликулы с жизнеспособными яйцеклетками. Даже 1 – 2 такие клетки могут дать реальный шанс на успешное зачатие.

Кроме результатов анализов и УЗИ, необходимо учитывать особенности менструального цикла женщины. Например, регулярные менструации могут свидетельствовать о том, что в яичниках все еще сохраняются активные яйцеклетки и существует вероятность овуляции.

ЭКО при низком овариальном резерве

Стимуляция созревания фолликулов

При уровне АМГ менее 1 нг/мл врачи используют индивидуальные схемы гормональной стимуляции. Современные препараты помогают достичь созревания максимального количества яйцеклеток, которые потом можно будет извлечь для оплодотворения.

Для стимуляции яичников при низком АМГ часто применяют высокие дозы гормонов. Это считается безопасным, ведь женщины с низким уровнем АМГ практически не имеют риска синдрома гиперстимуляции яичников, который чаще встречается при уровне АМГ выше 3,4 нг/мл.

Мониторинг стимуляции

Регулярное проведение УЗИ органов малого таза позволяет отслеживать процесс созревания фолликулов и при необходимости корректировать протокол стимуляции.

Пункция фолликулов

При низком овариальном резерве важно применять максимально щадящие, но эффективные методы извлечения яйцеклеток.

Роль донорских яйцеклеток

Когда уровень АМГ очень низкий, и собственные яйцеклетки отсутствуют или оказываются нежизнеспособными, врачи рекомендуют воспользоваться донорскими клетками.

Донорские яйцеклетки проходят тщательный отбор. Доноры должны быть в возрасте от 18 до 35 лет (оптимально - 20–30 лет), иметь хорошее физическое и психическое здоровье, не иметь наследственных заболеваний и вредных привычек.

Использование донорских яйцеклеток может вызвать у пациенток различные эмоции, включая тревогу и стресс. Поэтому важно, чтобы этот процесс сопровождался консультациями и поддержкой, чтобы помочь женщинам справиться с эмоциями.