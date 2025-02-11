Несмотря на растущую популярность менструальных чаш на протяжении последних лет, осложнения, вызванные их использованием, случаются редко, сообщает 24 Канал со ссылкой на BMJ Case Reports.

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Опасное влияние менструальных чаш

Среди возможных побочных эффектов специалисты называют аллергические реакции, протекание, повреждение влагалища, дискомфорт, недержание мочи, смещение внутриматочных спиралей и инфекции. Урологи из Дании описали редкий клинический случай, когда неправильное использование менструальной чаши стало причиной развития уретерогидронефроза.

Это состояние, характеризующееся патологическим расширением чашечно-лоханочной системы почки и мочеточника из-за нарушения оттока мочи. Такие изменения могут вызвать смерть клеток почки и привести к острой почечной недостаточности. По данным врачей, такие случаи случаются очень редко – в медицинской литературе описано лишь пять подобных эпизодов.

В этом клиническом случае 30-летняя женщина, никогда не рожавшая, обратилась за медицинской помощью с жалобами на кровь в моче, а также периодическую боль в правом боку и нижней части живота, беспокоившую ее около полугода.

В анамнезе пациентки значилось удаление камня из почки размером 9 мм три года назад. Женщина также сообщила, что использует внутриматочную спираль для контрацепции, а в дни интенсивных выделений применяет силиконовую менструальную чашу.

Компьютерная томография выявила у пациентки уретерогидронефроз – расширение правой почки и мочеточника – без признаков мочекаменной болезни. Также врачи заметили, что чаша была расположена в правой части влагалища вблизи устья мочеточника, что препятствовало оттоку мочи.

Уретерогидронефроз возникает редко

Медики рекомендовали временно отказаться от использования менструальной чаши. Через месяц повторное обследование показало, что симптомы уретерогидронефроза исчезли, что подтвердило связь между неправильным расположением чаши и нарушением оттока мочи.

Из-за страха повторного возникновения осложнений женщина теперь применяет менструальную чашу редко и только на короткое время, например, во время посещения бассейна.

Авторы исследования подчеркивают необходимость более широкого информирования как пациенток, так и врачей о рисках, связанные с использованием менструальных чаш. Они рекомендуют обращать внимание на правильный выбор формы, размера и техники введения чаши, чтобы избежать подобных проблем.

В трех других описанных случаях женщины, которые пережили похожие осложнения, вернулись к использованию менструальных чаш, и ни у одной из них не было рецидивов. Одна из пациенток выбрала чашу меньшего размера, что позволило избежать повторных проблем.