Говорят, что кола и картошка-фри помогает против мигрени: проверяем эффективность такого подхода

Когда начинает болеть голова, большинство из нас сразу тянется к обезболивающему. Однако недавно в интернете набрал популярность лайфхак: мол, мигрень можно преодолеть с помощью кока-колы вместе с порцией картофеля фри.

Некоторые эксперты отмечают, что такая идея не совсем бессмысленна, сообщает 24 Канал со ссылкой на Medical Xpress.

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Кола и фри против мигрени

Кофеин, имеющийся в составе кока-колы, может способствовать сужению сосудов. Таким образом, он противодействует их расширению – именно этот процесс часто является пусковым механизмом боли при мигрени.

Когда кровеносные сосуды расширяются, они способны давить на соседние нервы, в частности на ветви тройничного нерва, который отвечает за чувствительность лица и головы. Это и провоцирует пульсирующую головную боль. Не зря кофеин – активный компонент многих средств от головной боли, продающихся без рецепта.

К тому же сахар и соль, которые содержатся в фастфуде, могут помогать уравновесить уровень глюкозы и электролитов в крови, нарушение которых часто случается во время мигрени. Чтобы понять, почему такая комбинация может давать эффект, следует разобраться в механизмах развития мигрени.

Четыре этапа мигрени

Мигрень – это не просто один из видов головной боли, а комплексное неврологическое нарушение с рядом характерных симптомов. В течении мигрени выделяют четыре основные фазы: продром, аура, болевой приступ и постдром.

Продромальная фаза

Этот этап стартует за несколько часов или даже суток до появления боли. Человек может чувствовать вялость, раздражение или подавленное настроение. Многие из мигреников недооценивают этот период, хотя именно он самый благоприятный для профилактики приступа.

В этой фазе некоторые больше зевают, хочет объятий, ласки или, например, холодной воды для успокоения нервной системы. Другие же хотят кока-колы с картошкой фри.

Поскольку недостаток серотонина может быть триггером мигрени, организм может подталкивать человека к потреблению шоколада. Некоторые замечают: стоит немного съесть шоколада в начале подозрительных симптомов – и приступ проходит.

Эти "бессознательные действия" – попытка мозга собственноручно восстановить баланс нейромедиаторов, что нарушается при мигрени.

Аура

Некоторые люди в этот период испытывают зрительные нарушения (например, мигание света) или необычные тактильные ощущения (покалывание в голове). Однако около 80% людей с этим заболеванием не имеют ауры. Эти симптомы связаны с изменением мозговой активности и кровообращения. Их выраженность зависит от индивидуальных особенностей мозговой коры.

Болевая фаза

Затем наступает собственно головная боль. Организм реагирует на сосудистые изменения, используя боль как сигнал серьезной опасности: любые нарушения мозгового кровообращения могут угрожать здоровью. Боль обычно начинается на фоне резкого расширения сосудов, что и стимулирует боль и пульсацию.

Постдром

Это конечная фаза, которая наступает после ослабления острой боли. Она напоминает "похмелье" после мигрени – с дополнительным истощением, тошнотой, обезвоживанием и спутанностью сознания.

Весь цикл мигрени – от продромы до постдромы – может длиться от нескольких дней до недели.