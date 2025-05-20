Но самое важное – перед использованием любых лекарственных средств лучше проконсультироваться с врачом, сообщает 24 Канал со ссылкой на UNC Health.

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Стерильность обязательна

Гигиена особенно важна при уходе за поврежденной кожей. Перед обработкой раны тщательно вымойте руки и обработайте их антисептиком, например, раствором хлоргексидина или перекисью водорода. После завершения процедуры руки также нужно вымыть.

Стоит положить в аптечку одноразовые перчатки и ножницы – они пригодятся для работы с бинтами и упаковками медицинских средств.

Базовый набор

Головная боль может возникнуть в любой момент, поэтому анальгетики на основе парацетамола или ибупрофена должны быть в каждой аптечке. Используйте их только согласно инструкции.

Также стоит взять жаропонижающие средства (парацетамол, ибупрофен) – они помогают при высокой температуре, боли и воспалении. Детям их дают с учетом возраста или веса. Не забудьте термометр, чтобы быстро оценить состояние при первых признаках заболевания.

Нарушение работы желудочно-кишечного тракта

Пикники, шашлыки или просто застолья на природе могут привести к проблемам с желудком. Для экстренной помощи при диарее, тошноте и других симптомах расстройств пищеварения пригодится препарат на основе диосмектита (например, диосмектит в порошке).

Основными безрецептурными средствами для борьбы с тяжестью, вздутием или изжогой являются антациды (гидроксид алюминия, гидроксид магния и т.д.), которые нейтрализуют избыток желудочной кислоты.

Раны и мозоли

Если появилась рана, дождитесь, пока остановится кровотечение, промойте ее под проточной водой. Кожу вокруг обработайте с мылом, избегая попадания мыла в саму рану. Осторожно промокните чистым полотенцем или салфеткой.

Для ухода за пораженным участком используйте вазелин – он защищает кожу. Врачи не советуют применять перекись водорода или раствор йода из-за риска раздражения. Стоит иметь в аптечке вату, бинты и пластыри – для защиты от инфекции и ускорения заживления.

Если появились признаки инфекции (увеличение зоны покраснения, изменение цвета, усиление боли, выделения, отек или повышение температуры кожи), обязательно обратитесь к врачу.

Укусы насекомых и аллергические реакции

Жало насекомых нужно осторожно извлечь стерильным пинцетом – положите его в аптечку заблаговременно. Для обработки укусов можно воспользоваться безрецептурными средствами на основе диметиндена.

При появлении аллергических реакций – примите антигистаминный препарат (например, на основе цетиризина, лоратадина или хлоропирамина). При тяжелых симптомах аллергии – отеках горла, затрудненном дыхании, выраженных кожных проявлениях – немедленно обращайтесь к врачу.

Ожоги

Легкие бытовые или солнечные ожоги можно обработать средствами на основе алоэ вера, а также специализированными кремами для кожи. Для защиты пораженного участка используйте стерильные салфетки и бинты.

Чтобы избежать солнечных ожогов, пользуйтесь солнцезащитными кремами с фактором защиты не ниже SPF 30.