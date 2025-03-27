Почему возникает подагра: оказалось, что современные представления о развитии болезни были ошибочными
- Ученые доказали, что генетические факторы имеют большее значение в развитии подагры, чем образ жизни и диета.
- Исследование выявило 377 генетических участков, связанных с подагрой, из которых 149 были неизвестными ранее.
- Подагра возникает из-за чрезмерного уровня мочевой кислоты, а генетика играет ключевую роль в этом процессе.
- Существуют эффективные методы лечения подагры, несмотря на ее хронический характер.
Оказалось, что роль образа жизни и питания в развитии подагры была значительно переоценена. Ученые выяснили, что генетические факторы имеют гораздо большее значение в возникновении этого заболевания, чем считалось ранее.
Ревматологи опровергли распространенный миф о том, что развитие подагры полностью связано с образом жизни и диетой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Alert.
Также на тему Когда нужна операция по удалению межпозвоночных грыж: объяснение ведущего нейрохирурга
Новое исследование подагры
Международная команда исследователей проанализировала данные 2,6 миллиона человек из 13 различных генетических выборок, среди которых было 120 295 пациентов с диагнозом "подагра". В результате сравнительного анализа ученые обнаружили 377 участков генома, связанных со склонностью к этому заболеванию, из которых 149 ранее не ассоциировались с подагрой.
Генетические факторы оказались ключевыми в развитии подагры, хотя влияние окружающей среды и особенностей образа жизни также имеет определенное значение.
Генетика имеет решающую роль в возникновении подагры
Подагра – это хроническое заболевание с генетической основой, и обвинять пациента в его появлении нельзя. Миф о том, что подагра вызвана образом жизни или диетой, должен быть опровергнут,
– подчеркнул эпидемиолог Тони Мерримен из Университета Отаго.
Подагра возникает из-за чрезмерного уровня мочевой кислоты в крови, которая формирует острые кристаллы в суставах. Иммунная система начинает атаковать эти кристаллы, вызывая боль и дискомфорт.
Генетика играет решающую роль на каждом этапе этого процесса: от вероятности активации иммунной системы до особенностей транспортировки мочевой кислоты в организме. Хотя подагра может перейти в хроническую форму, существуют эффективные методы лечения.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.