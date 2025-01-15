В Нидерландах произошла вспышка гепатита из-за зараженной голубики

По меньшей мере 12 человек заразились гепатитом A в Нидерландах после употребления голубики, однако реальное количество больных может достигать сотен.

Такую информацию сообщает издание NOS со ссылкой на данные Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM), передает 24 Канал.

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Вспышка гепатита в Нидерландах

В RIVM отметили, что двум из инфицированных понадобилась госпитализация. По оценкам специалистов, количество заболевших может быть значительно больше.

Вирус передается от человека к человеку через фекалии. Существует вероятность, что сборщик ягод не соблюдал гигиену после использования туалета. Причиной заражения также могла стать загрязненная вода, которой обрабатывали ягоды,

– прокомментировал представитель RIVM Элко Франц.

Отмечается, что все зараженные покупали замороженные ягоды в сети Albert Heijn. Компания сообщила, что вирус был обнаружен в упаковках с ягодами весом 1 кг, сроком годности до 14 апреля 2026 года, которые, вероятно, были доставлены из Польши.

Сначала в институт начали поступать сигналы от врачей общей практики о пациентах, которые обращались с диагнозом гепатит A. Впоследствии муниципальные службы здравоохранения обнаружили, что причиной заражения стала именно голубика.

Albert Heijn отозвала эти ягоды из продажи и призвала потребителей возвращать уже приобретенные товары. Кроме того, компания заверила, что вернет средства даже в случае открытой упаковки.

Что известно о гепатите А

Гепатит А – это инфекционное заболевание, которое вызывает вирус гепатита А. Это заболевание относится к группе гепатитов, которые поражают функции печени. Существуют также другие виды гепатита, такие как B, C, D и E. В случае гепатита А поражение печени происходит, как правило, на короткий срок, не более нескольких месяцев.

Основные пути передачи вируса включают употребление зараженной пищи и воды, а также контакт от человека к человеку, что может происходить во время анального и орального секса, а также при совместном употреблении наркотиков.