Все, что вы стеснялись спросить о геморрое: интервью с проктологом

Геморрой одно из самых распространенных заболеваний современного общества, которое значительно влияет на качество жизни многих людей. Но из-за деликатности, об этом заболевании говорят мало.

Чтобы избавиться от предубеждений и узнать об эффективных методах решения табуированной проблемы, 24 Канал обратились к проктологу, хирургу высшей категории клиники "Оксфорд Медикал" Ольге Кравченко.

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Как распознать геморрой

Ольга Кравченко "Сделать это самостоятельно крайне трудно. У большинства пациентов, которые впервые приходят на консультацию и отмечают, что у них геморрой, диагноз не подтверждается. Среди них только 15 – 20% действительно имеют эту проблему."

А чаще всего болезнь путают с острой или хронической анальной трещиной или проктитом – воспалением прямой кишки. Кроме того, геморроем ошибочно считают заболевания, не касающиеся проктологии, например герпес перианальной области или неспецифический язвенный колит.

Основные симптомы геморроя:

Зуд и раздражение в области анального отверстия.

Боль, особенно во время дефекации.

Кровянистые выделения, которые заметны на туалетной бумаге или в кале.

Выпадение геморроидальных узлов, которые могут быть болезненными или доставлять дискомфорт.

Ощущение неполного опорожнения кишечника.

Конечно, пациенты, которым уже установили диагноз и которые не раз страдали от обострения болезни, знают это состояние во всех его проявлениях.

Почему геморрой нужно лечить

Если игнорировать проблему, геморрой постепенно переходит из одной стадии в другую, и чем она позднее, тем сложнее лечение.

Хронический геморрой бывает:

комбинированным, когда есть и внутренние и наружные узлы;

внутренним;

наружным.

Хронический внутренний геморрой начинается с внутренних узлов. Затем, когда они не могут справиться с кровотоком, начинают сбрасывать кровь на внешнее кольцо – и увеличиваются внешние узлы. Тогда уже диагностируется комбинированный геморрой.

Хронический наружный геморрой характерен для женщин после родов. Из-за очень большого напряжения надувается наружное геморроидальное кольцо, которое потом остается растянутым. Аналогичным видом страдают люди с хроническим запором, потому что часто напрягаются во время опорожнения.

Существует 4 стадии геморроя, которые устанавливаются по размеру внутренних узлов: четвертая – худшая.

НЕэффективное лечение геморроя

На самом деле лечение геморроя консервативными методами – свечами, таблетками, мазями – абсолютно неэффективно. Почему? Потому что геморрой – это варикозное расширение вен, и пока нет препаратов, которые медикаментозным путем уменьшили размер сосуда.

Вернуть геморроидальные венозные сплетения до нормального, первичного размера невозможно, поэтому лечение геморроя как заболевания предусматривает только инвазивные методы, когда с помощью операции тем или иным способом убираются расширенные узлы.

Ольга Кравченко "Все, что предлагается в аптеке, то есть медикаментозная терапия, направлено и показано только в случае воспаления, когда есть обострение хронического геморроя. Вот тогда оно снимается свечами, таблетками. Лечение предусматривает устранение этого состояния до следующего воспаления. Период между воспалениями может длиться от нескольких недель до лет. Иногда происходит стойкая ремиссия, когда геморрой остается, но никаких его проявлений нет. Но это редкие случаи."

Профилактика геморроя

Первопричиной возникновения геморроя является врожденная особенность – слабость сосудистой стенки, так же как и варикозного расширения вен нижних конечностей.

А вот факторами, которые запускают развитие патологии, может быть все, что имеет сосудорасширяющий эффект:

напряжение;

алкоголь;

малоподвижный образ жизни;

долгое сидение или, наоборот, стояние;

занятия в спортзале, в частности поднятие тяжестей;

баня, сауна, солярий.

Чем слабее сосудистая стенка, тем меньше нужно факторов и тем быстрее они повлияют на развитие геморроя.

Может ли быть патология в молодом возрасте? Конечно. Врач вспоминает 19-летнего пациента с 4 стадией геморроя в своей практике. Ведь определяющую роль играет именно слабость сосудистой сетки, которая, кстати, может наследоваться. Поэтому возраст не имеет значения.

Ольга Кравченко "Как-то на приеме пациент спросил, что провоцирует увеличение стадии? Я начала перечислять. Тогда пациент сделал резонный вывод: если склонность есть, то сама жизнь провоцирует развитие геморроя, потому что приведенные факторы есть у каждого из нас – мы сидим и стоим, поднимаем тяжелое, пьем алкоголь."

И общими рекомендациями по профилактике является умеренная физическая нагрузка, борьба с запорами и омовение ануса прохладной водой. Кстати, проктологи замечают, что подтирание туалетной бумагой вредно для перианальной зоны.

Когда надо обратиться к проктологу

Видимый признак – наличие крови.

На самом деле патология не несет угрозы для организма, однако геморрой влияет на качество жизни: он болит, выпадает, кровит. Кроме того, он маскирует рак – списывая на геморрой, человек теряет драгоценное время.

Поэтому лучше показаться проктологу, даже если крови нет, но беспокоят такие симптомы:

дискомфорт в прямой кишке, например, зуд или ощущение инородного тела;

когда выпадает узел, есть его внешние проявления.

Эффективные методы лечения геморроя

В зависимости от стадии выбираются различные методы, предусматривающие удаление геморроидальных узлов, геморроидальной ткани.

Латексное лигирование является малоинвазивной операцией, которая назначается на 2 стадии геморроя. На геморроидальный узелок накладывается латексное кольцо, которое перекрывает кровоток. После вмешательства пациента отпускают домой и через 3 – 4 дня этот узел самостоятельно отмирает. Плюс в том, что нет наркоза и послеоперационных нюансов, человек не меняет привычного ритма жизни, может ходить на работу. Минус – в 30 – 40 % геморрой появляется снова.

Инфракрасное коагулирование также является неинвазивным методом: аппарат с инфракрасным лучом прижигает узлы. Однако это достаточно болезненная процедура, к тому же есть 30% вероятности рецидива.

На 2 – 3 стадии геморроя выполняют операцию HAL-RAR – трансанальную деартериализацию под контролем УЗИ. Если узел смещается, его можно подшить. Этот современный метод дает лишь 10 – 15 % рецидивов, но его действие ограничено в зависимости от степени геморроя.

На 3 стадии лучше делать лазерную абляцию (коагуляцию), когда лазером заваривают сосуды геморроидальных узлов. Активно применяется в проктологии, потому что реабилитация, по сравнению с операцией скальпелем, достаточно быстрая.

Для 3 – 4 стадии оптимальное биосварка с помощью аппарата Патона. В противовес лазерному методу, при котором нет режущей функции, аппарат Патона позволяет частично удалить узлы и сварить ткани с помощью биосфер. К тому же после вмешательства нет швов и рубцов.

На 4 стадии начинаются осложнения геморроя, например выпадение слизистой, поэтому выполняется операция Лонго – циркулярное частичное иссечение слизистой над геморроидальными узлами с наложением мелких скоб, которые сшивают слизистую.