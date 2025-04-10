Недавно в СМИ опубликовали материал, в котором печенье "Мария" назвали одним из самых вредных из-за высокого содержания трансжиров. 24 Канал, разобрался, действительно ли это так.

Также на тему "Сенсационная правда" о вакцинах: разбираем манипуляции Голубовской

Как изготавливают печенье "Мария"

Впервые печенье "Мария" было создано в 1874 году в Англии, в честь свадьбы принцессы Марии Александровны и герцога Эдинбургского Альфреда. После этого рецепт быстро распространился по всему миру, и многие производители начали его выпекать.

Оно имеет простой и доступный состав: пшеничная мука, сахар, масло/масло, вода и разрыхлители. Благодаря этому печенье "Мария" легко усваивается и подходит даже для детей.

В нем отсутствуют ингредиенты с интенсивным вкусом, что делает его идеальным для сочетания с чаем, кофе, молоком или джемом.

В чем обвиняют печенье "Мария"

В материале РБК-Украина со ссылкой на експертку по качеству пищевых продуктов Елену Сидоренко отмечается, что печенье "Мария" содержит трансжиры.

Среди таких продуктов особенно выделяется печенье "Мария" некоторых отечественных производителей... Они содержат значительное количество пальмового масла и гидрогенизированных жиров, что делает их особенно опасными для сердечно-сосудистой системы,

– говорится в материале.

Чем опасны трансжиры

Трансжиры – это одна из разновидностей пищевых жиров. Они делятся на два основных типа: натуральные и промышленные.

Промышленные трансжиры – это искусственно созданные жиры, которые используют для продления срока хранения продуктов и улучшения их вкусовых свойств. Они образуются во время гидрогенизации, когда из жидких масел получают твердые жиры.

Натуральные трансжиры в небольших количествах могут присутствовать в мясе и молочных продуктах. Их влияние на здоровье пока недостаточно исследовано.

А промышленные трансжиры негативно влияют на уровень холестерина в организме.

Существует два вида холестерина:

"Плохой" холестерин (липопротеины низкой плотности, ЛПНП), который накапливается на стенках артерий, образуя атеросклеротические бляшки. Это явление называется атеросклерозом. "Хороший" холестерин (липопротеины высокой плотности, ЛПВП), который помогает выводить избыточный холестерин через печень.

Трансжиры повышают уровень плохого холестерина и снижают уровень хорошего. Избыток холестерина в кровеносных сосудах значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета второго типа.

ВОЗ рекомендует сократить потребление трансжиров до 1% от общего количества калорий.

Так что же не так с "Марией"

На самом деле с печеньем "Мария" все хорошо, плохо только с некоторыми недобросовестными производителями, которые продолжают использовать трансжиры. К тому же они имеют право на не обозначать на упаковке, что их продукты содержит эти вещества.

Поэтому обычно о наличии трансжиров приходится догадываться самому. Иногда трансжиры шифруют и обозначают как "частично гидрогенизированные растительные жиры", "гидрогенизированное растительное масло" или "частично гидрогенизированное масло", "модифицированные жиры", "кондитерский жир или маргарин". Чтобы купить качественную "Марию", читайте внимательно состав, чтобы избежать этих веществ.